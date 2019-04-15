Paris'teki 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde yangın

Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi. Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

PARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum” dedi.

KATEDRALİN KULESİ ÇÖKTÜ

Yangın nedeniyle katedtralin kulesinin yıkıldığı ve çatısının çöktüğü belirtildi.

KATEDRALİN ÇEVRESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

'GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK'

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: HAVADAN SU TANKERLERİ KULLANILABİLİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yangına ilişkin açıklamada bulundu. Trump mesajında "Paris'in Notre Dame Katedrali'ndeki büyük yangını seyretmek çok korkunç. Belki yangını söndürmek için havadan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket etmek lazım!" ifadelerini kullandı.

NOTRE DAME KATEDRALİ

Notre Dame Katedrali, Paris, Fransa’da bulunan görkemli bir Katolik Katedrali’dir. Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilmiştir. Dünyanın en ünlü kilise binalarından biridir. Fransız gotik mimarisinin en önemli örneklerinden olarak bilinen Notre Dame, ayrıca ilk gotik katedrallerden biridir. Katedral, Ortaçağda inşa edilmiştir. Katedralin inşaatı 12. yüzyılda başladı ve 200 yıldan fazla sürmüştür. Katedral 5,500 metrekarelik bir alanı kaplar.

Katedralin göze çarpan özellikleri, dış duvarlara destek sağlayan uçan iskeletlerdir. Sütun desteği olarak işlev gören ve binanın dışını çizen kişisel heykeller. Katedral içinde çeşitli sanat eserleri, kalıntılar ve ortaçağ’dan mobilyalar sergilenmektedir. Notre Dame Katedrali’nde on tane dev çan bulunmaktadır. Çanlar, kilisede çeşitli etkinliklerde ve hizmetlerde kullanılır.

Napoleon Bonaparte'ın taç giyme töreninin de yapıldığı katedral, Victor Hugo’nun klasik romanı Notre Dame’ın Kamburu’na da konu olmuştu. Her yıl yaklaşık 13 milyon kişi tarafından ziyaret edilen katedral aynı zamanda Avrupa'nın en çok ziyaret edilen tarihi yapısı. Notre Dame Katedrali, halen bir Roma Katolik katedrali olarak kullanıyor ve Paris başpiskoposluğuna ev sahipliği yapıyor.