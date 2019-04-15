Son Dakika...Paris'teki 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde yangın

Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi. Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

PARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum” dedi.

KATEDRALİN KULESİ ÇÖKTÜ

Yangın nedeniyle kadetralin kulesinin yıkıldığı ve çatısının çöktüğü belirtildi.

'GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK'

BBC Türkçe'nin haberine göre, Notre-Dame Katedrali'nin sözcüsü, 'Bütün yapı yanıyor, geriye hiçbir şey kalmayacak' dedi.

MACRON KONUŞMASINI İPTAL ETTİ

Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un olay yerine hareket ettiği bildirildi.

TRUMP: HAVADAN SU TANKERLERİ KULLANILABİLİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yangına ilişkin açıklamada bulundu. Trump mesajında "Paris'in Notre Dame Katedrali'ndeki büyük yangını seyretmek çok korkunç. Belki yangını söndürmek için havadan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket etmek lazım!" ifadelerini kullandı.

NOTRE DAME KATEDRALİ

Notre Dame Katedrali, Paris, Fransa’da bulunan görkemli bir Katolik Katedrali’dir. Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilmiştir. Dünyanın en ünlü kilise binalarından biridir. Fransız gotik mimarisinin en önemli örneklerinden olarak bilinen Notre Dame, ayrıca ilk gotik katedrallerden biridir. Katedral, Ortaçağda inşa edilmiştir. Katedralin inşaatı 12. yüzyılda başladı ve 200 yıldan fazla sürmüştür. Katedral 5,500 metrekarelik bir alanı kaplar.

Katedralin göze çarpan özellikleri, dış duvarlara destek sağlayan uçan iskeletlerdir. Sütun desteği olarak işlev gören ve binanın dışını çizen kişisel heykeller. Katedral içinde çeşitli sanat eserleri, kalıntılar ve ortaçağ’dan mobilyalar sergilenmektedir. Notre Dame Katedrali’nde on tane dev çan bulunmaktadır. Çanlar, kilisede çeşitli etkinliklerde ve hizmetlerde kullanılır. Notre Dame Katedrali, halen bir Roma Katolik katedrali olarak kullanılır ve Paris başpiskoposluğuna ev sahipliği yapar.