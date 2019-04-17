Rüşvetle suçlanan Peru eski Devlet Başkanı Alan Garcia intihar etti

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, hakkındaki rüşvet suçlaması nedeniyle tutuklama emri ile polislerin evine gelmesinin ardından kendisini başından vurdu. Başının sağ tarafından ateşlediği silahtan çıkan kurşunun sol taraftan çıkması sonucu yaralanan Garcia, hastaneye kaldırıldı. Lima'daki Casimiro Ulloa Hastanesinde yoğun bakıma alınan 69 yaşındaki Garcia’nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Garcia’nın ölüm haberi doğrulandı



Başının sağ tarafından sıktığı kurşun sol tarafından çıkan Garcia’nın ölüm haberi resmi olarak doğrulandı. Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra da, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Eski Devlet Başkanı Alan Garcia’nın ölümü ile dehşete düştük. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.” dedi.