Notre-Dame yangını: Katedralin yöneticisinden geçici katedral önerisi

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Notre-Dame Papazı Patrick Chauvet polis barikatını aşıp kiliseye girerken

Fransa'nın başkenti Paris'te yangının ardından kapatılan Notre-Dame katedrali papazı Patrick Chauvet, katedralin önüne ahşaptan geçici bir katedral yapılmasını teklif etti.

Amacın ibadet etmek isteyenlere bir alan sunmak olduğu açıklandı.

850 yıllık Gotik katedral, 16 Nisan günü yandıktan sonra kullanılamaz hale gelmiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Notre-Dame'ın beş yıl içinde tekrar açılacağını söylemişti.

Fransız CNews'e konuşan Chauvet "'Katedral beş yıl kapalı kalacak' deyip hiçbir şey yapmamak doğru olmaz" dedi ve ekledi:

"Notre-Dame'ın önüne geçici bir katedral yapılamaz mı?"

Chavuvet'ye göre yeni ahşap yapının "güzel, sembolik ve çekici" olması gerekiyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da bu fikri benimsediği düşünülüyor.

Daha önce başka yerlerde de hasar gördüğü için kapatılan ibadet yerlerinin yanına geçici mekanlar yapılmıştı.

2011'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentini sarsan ve 185 kişinin yaşamını yitirdiği depremde yıkılan katedralin yanına geçici bir yapı kurulmuştu.