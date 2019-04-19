Irak’a Komşu Ülkeler Parlamentolararası Konferans’a Ankara ve Riyad da katılıyor

Irak’ın ev sahipliğinde başkent Bağdat’ta Türkiye, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye’den yetkililer yarın yapılacak “Irak’a Komşu Ülkelerin Parlamentoları Konferansı”nda bir araya geliyor. “Irak ve bölgedeki istikrar ve kalkınma” konularının ele alınacağı belirtilen zirvede Şam heyetinin ilk kez Suriye’de kriz ile ilgili olmayan bir konuda Türk ve Suudi yetkililerle aynı masada olacağına dikkat çekiliyor.

Yaklaşık sekiz yıldır süren Suriye savaşında Şam yönetiminin dışlanma siyasetinde değişim sinyalleri gündeme yansıyor. AFP’ye konuşan bir parlamento sözcüsü beş ülkeden meclis başkanlarının zirveye katılacağını belirtirken Bağdat’ın yakın müttefiki, Riyad’ın ise bölgesel rakibi İran’ın toplantıya “üst düzey bir yetkili” göndereceğini söyledi. Suriye Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ’ın beraberindeki heyetle birlikte önceki gün Bağdat’a gittiği belirtildi. Suriye heyetinin Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el Kaabi ve bazı parlamenterler tarafından karşılandığı aktarıldı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da yarın beraberindeki heyet ile birlikte zirveye katılmak için Irak’a gideceği kaydedildi.



Irak, bölgesel ve uluslararası güçlerin, özellikle son dönemde İran ve ABD arasındaki güç savaşlarının merkezinde. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi geçen çarşamba günü Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirmiş, Kral Selman bin Abdülaziz ile görüşmüştü. Görüşmede “Suudi Arabistan ve Irak arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirmenin önemine değinilerek, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bölge güvenliği ve istikrarına hizmet edeceği vurgusu yapıldığı” açıklanmıştı. Abdülmehdi, 6 Nisan’da iki günlük bir ziyaret için Tahran’a gitmiş, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere pek çok görüşme gerçekleştirmişti. Irak aynı zamanda Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesine destek çıkan ülkelerden. Son dönemde Körfez’den Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında olduğu bir cephe Şam’la yeniden ilişki kurma yönünde hamleler yapıyor.