Ukrayna’da seçim heyecanı

Yarışa katılan Ukrayna siyasetinin önde gelen simalarından eski Başbakan Yuliya Timoşenko, yüzde 13 civarında oyla üçüncü gelerek elenmişti. İlk turun en büyük sürprizi, aktif siyasette hiçbir deneyimi olmayan komedyen Zelensky’nin Porosenko ile ana muhalefet lideri Timoşenko’nun oylarının toplamından daha fazlasını (ve Poroşenko’nun oylarının iki katını) alarak yüzde 30 civarında oyla birinci gelmesiydi. Siyasi gözlemcilere göre, Zelenskiy’ye verilen oyların büyük bölümü, ona destekten ziyade, Poroşenko’ya ve genel olarak Ukrayna’nin mevcut siyasetçilerine tepki oyu niteliği taşıyor. Poroşenko, 2014’te Batı yanlısı grupların ayaklanmasının ardından düzenlenen erken seçimleri kazanarak bu koltuğa oturmuştu. Ancak kamuoyunun önemli bir bölümü, ülkede son beş yıldır etkisini artıran yoksulluktan iktidarı sorumlu tutuyor. Aynı zamanda işadamı olan Poroşenko’nun, iktidarda daha da zenginleştiğine inanıyor. Ayrıca, Poroşenko’nun son iki yıldır milliyetçi kesimlerle yakınlaşmaya başlaması, Ukraynacayı ülkenin her alanında tek geçerli dil haline getirmeye yönelik adımlar atması nüfusunun büyük çoğunluğu Rusça konuşan ve Rusya sempatizanı eğilimlerin güçlü olduğu güney ve doğu illerinde tepkilere neden oldu.



Kendisinin de anadili Rusça olan Zelenskiy ise bu kesime gönderdiği sıcak mesajlarla, Ukrayna milliyetçiliğine tepki duyan kesimlerin desteğini sağladı. Öte yandan, hem ilk turun sonuçları, hem de kamuoyu yoklamaları, Poroşenko’nun milliyetçi kesimlerin de tamamının desteğini alamadığını, bunların bir bölümünün de tepki olarak Zelenskiy’e yöneldiklerini gösteriyor. Poroşenko, kendisiyle Rusya Devlet Başkanı Putin’i karsi karşıya gösteren afişler astırarak, seçimlerin aslında kendisiyle Moskova arasında geçeceği, yani, kendisine oy vermeyenin Rusya’ya hizmet edeceği mesajını verdi. Ne var ki, ilk turu geçemeyen diğer milliyetçi siyasetçiler, Poroşenko’nun milliyetçiliği temsil edemeyeceğini söyleyerek onu yanlız bıraktılar. Dolayısıyla, son dönemeçte beklenmedik bir gelişme olmadıkça, seçimleri Zelenskiy’nin kazanacağı düşünülüyor.