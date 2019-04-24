Hindistan: Tek bir seçmen için aslanların yaşadığı ormanın 70 km derinliğinde sandık kuruldu

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Hindistan'da 11 Nisan'da başlayan genel seçimlerde, dört sandık görevlisi ve bir polis memuru, Gujarat eyaletinin ücra bir köşesinde tapınakta tek başına yaşayan 69 yaşındaki bir din adamının oy kullanabilmesi için, Asya aslanlarının yaşadığı ormanda 70 kilometre yol kat ederek seçim sandığı kurdu.

20 yıldır tapınakta münzevi bir hayat süren Bhratdas Darşandas adlı din adamı, Salı günü kendisi için kurulan sandığa giderek oyunu kullandı. Darşandas'ın 2002'den beri hiçbir seçimi kaçırmadığı belirtiliyor.

Darşandas soyları tükenme tehdidi altında olan Asya aslanlarının yaşadığı 350 kilometrekarelik bir koruma alanındaki Şiva tapınağının sorumlusu.

Dünya genelinde sadece 600 Asya aslanının kaldığı tahmin ediliyor.

Hindistan'da parlamento üyelerinin belirleneceği seçimler 19 Mayıs'a kadar sürecek.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1116703222994014208

'Bir oy bile önemli'

Dünyanın en büyük demokrasisindeki seçimlerde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen için bir milyon oy merkezi kuruldu.

Coğrafi açıdan zorlu bölgelere fil sırtında oy sandıkları taşındı. Ancak tek bir seçmen için sandık kurulmasının sık rastlanılan bir durum olmadığı belirtiliyor.

Darşandas, oyunu kullandıktan sonraki açıklamasında "Hükümetin bu kadar zahmete katlanması, bir oyun bile ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Banej'de (din adamının yaşadığı yerin adı) her yerde seçime yüzde 100 katılım olmalı" dedi.

Hindistan'da oylar 23 Mayıs'ta sayılmaya başlanacak.