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Erdoğan'dan Venezüella açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella'daki darbe girişimiyle ilgili "Demokrasilerde sandık esastır" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır.

Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezüella'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır" dedi.
Cumhuriyet İMECESİ

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Recep Tayyip Erdoğan

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