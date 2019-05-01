Filipinler'de bir kasabada dedikodu yasaklandı!

Güney Asya ülkesi Filipinler, bir kasabada dedikodunun yasaklanmasını konuşuyor. Başkent Manila’nın kuzeyindeki Binolonan kasabasında dedikodu yapmak artık yasadışı.

Belediye Başkanı Ramon Guico, kasabada dedikodu sebebiyle çok ciddi kavgalar çıktığı için belediye meclisinin böyle bir karar aldığını söyledi. The Guardian’a konuşan Gucico, “Dedikodunun çok sayıda türü var. Fakat buradaki dedikodu vakalarının çoğu mülk, para ve ilişkiler hakkında. Dedikodunun yasağının sebebi, bireyler ve burada yaşayanlar olarak söylediğimiz her şeyden sorumlu olduğumuzu hatırlatmak” dedi.

CEZASI NE?

Duvar'da yer alan haber şöyle: Yasağa göre, dedikodu yaparken veya başkaları hakkında yalan hikâyeler yayarken yakalanan kişilere ilk olarak 200 peso (yaklaşık 24 TL) para cezası ve üç saat çöp toplama cezası verilecek. İkinci kez yakalananlar ise 1000 peso (yaklaşık 117 TL) para cezasına çarptırılacak ve sekiz saat kamu hizmeti verecek.

YAKALANANLAR VAR

Belediye başkanı Guico, bazı kişilerin şimdiden dedikodu yaparken yakalandığını ve yeni yasa kapsamında cezalandırıldığını, bu sayede yerel tartışmaların azaldığını savunuyor. Yasağın ilk olarak bir mahallede denendiğini, burada başarılı olduktan sonra önce yedi köyde sonra da tüm kasabada yürürlüğe konduğunu anlatıyor.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMIYOR’

Guico, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı eleştirisini ise reddediyor; “Dedikoduyu yasaklamak kasabamızda yaşam kalitesini artırmanın yolu. Dedikodusuz bir kasaba daha verimli olur çünkü insanlar başkaları hakkında olumsuz konuşmaktan daha iyi şeyler yapar” dedi. Guico, yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını, insanları iftiradan koruduğunu söyledi.