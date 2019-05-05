Mogherini: Gazze'deki Filistinli militanların roket atışları acilen sonlandırılmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında, "Gazze'deki Filistinli militanların gelişigüzel roket atışları acilen sonlandırılmalı. AB, İsrail'in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini tekrar vurguluyor" ifadelerini kullandı.

İsrail halkına başsağlığı dileyen Mogherini, roket atışlarının İsrail halkına "tarif edilemez" acılar yaşattığını ve şiddeti körüklediğini kaydetti.

Mogherini'nin, açıklamasında İsrail'in hava saldırıları sonucu ölen ve yaralanan Filistinlilere değinmemesi dikkati çekti.

4 İSRAİLLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle ağır yaralanan bir İsraillinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Söz konusu roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İSRAİL-GAZZE ARASINDA GERİLİM

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu, Gazze'den de İsrail tarafına 600 roket atıldığı ifade edilmişti.