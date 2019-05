Game of Thrones'daki Starbucks bardağının dışında filmlerde ne gibi hatalar yapıldı?

Getty Images

Game of Thrones izleyicilerinin tek şikayeti, şikayet edenlere göre hayal kırıklığına uğratan bir hikaye olması değil.

Dizinin Pazar günü yayınlanan son bölümünde bir Starbucks bardağı da beliriverdi.

HBO kanalı kısa sürede bunun komik yanını ortaya çıkarıp, sosyal medyada bir iki espri yapsa da, Amerikan kahve zinciri yanlışlıkla ürün yerleştirilmesinin keyfini sürdü.

Bu, sinema ve televizyon tarihindeki kaza ve dikkatsizliklere bir yenisini ekledi.

İşte bunlardan birkaçı...

Devrim öncesi Fransa'da Converse ayakkabılar

Sofia Coppola'nın Marie Antoinette (2006) filmi, lüks ve aşırılıklarıyla bilinen bu kötü şöhretli Fransız kraliçesinin 1793'te giyotinde sona eren hayatının tamamen geleneksel bir yorumu değildi.

Filmin müziğinin kesinlikle Versay'daki dönemin olaylarıyla ilgisi yoktu. New Order ve Gang Four gibi yeni dalga ve post-punk gruplarının şarkılarının yanı sıra The Strokes gibi 21'inci yüzyıl rock grupları da yer aldı.

Kirsten Dunst tarafından oynanan Marie Antoinette alışveriş yaparken yan tarafta görülen mavi bir çift Converse, bunların üzerine tuz biber ekti.

Bununla ilgili oldukça fazla tartışma döndü, bazıları yönetmenin sahnede modern ayakkabılara özellikle yer verdiğini savundu.

Sosyal medyada bir kişi, "Eğer HBO, Game of Thrones'daki Starbucks bardağının metafor ya da öyle bir şey olduğunu falan iddia ederse, (Marie Antoinette'teki Converseler gibi) aklımı kaybedeceğim" dedi.

Cesur Yürek savaş alanına araçla mı gitti?

Mel Gibson'ın 13. yüzyıldaki İskoç savaşçı William Wallace'ı anlattığı 1995 yapımı destansı filmi, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere 5 Oscar kazandı.

Ancak Gibson, çoğunlukla olaylar zincirindeki tarihsel hatalar nedeniyle çokça da eleştiri altında kaldı.

Ancak bir hata kesinlikle kazaydı: Bir savaş sahnesinde, bir araba arkada kısa süreliğine göründü

Getty Images Mel Gibson

Matthew McConaughey zamanda ileriye gitti

Sınırsızlar Kulübü (2013) oyuncu Matthew McConaughey'e Oscar kazandırdı.

Ancak 1985 yılında AIDS hastalarına onaylanmamış ilaçları getiren film karakterinin, aynı zamanda zamanda yolculuk yapabildiğini çok az kişi biliyordu.

En azından filmdeki bir sahneye göre durum böyle olmalı.

Bir sahnede, McConaughey'nin karakteri 2011 yılında piyasaya sürülmüş bir spor araba olan Lamborghini Aventador'un posterinin önünde otururken görülüyor.

Getty Images Lamborghini

Kolezyum'da gazla çalışan bir savaş arabası

Russell Crowe'un oynadığı Gladyatör (2000), savaş arabalarının yer aldığı bazı heyecan verici sahneler içeriyor.

Maalesef ekip, sahnede kullanılan araçların birinin arkasında bir gaz silindirinin görüldüğünü fark edememiş.

Kovboy şapkasında bir korsan

Karayip Korsanları serisi, tarihi tutarsızlıklar ve hataları bulmak için sinemaseverlerin favorilerinden biri.

En iyilerinden bir tanesi, korsan gemisinde bir 'kovboyun' belirmesi.

'Yalnız kovboy' bir tişört giyiyor, güneş gözlüğü ve şapka takıyor ve Siyah İnci'nin Laneti filminde Johnny Depp tarafından oynanan Kaptan Jack Sparrow'un arkasında kısa bir süreliğine görülüyor.