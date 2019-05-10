Reuters: Türk kamu bankaları TL'deki düşüşü durdurmak için gece 1 milyar dolar sattı

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Reuters haber ajansı Türk lirasının Amerikan Doları karşısındaki değer kaybına müdahale etmek için Türk kamu bankalarının gece saatlerinde 1 milyar dolar sattığını duyurdu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın da bulunduğunu belirtti.

Dolar/TL kuru dün 6,25'e dayandıktan sonra, Türk bankalarının sadece Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde yaptığı satışlar sonrası 6,04 seviyesine kadar geriledi.

Kur şu an 6,13 seviyesinde seyrediyor.

Türk Lirası'nda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar almasından bu yana hızlı değer kaybı yaşıyor.

6 Mayıs'ta açıklanan karardan bu yana TL, ABD Doları karşısında en çok değer kaybeden gelişlen ülke parası konumunda.

BBC