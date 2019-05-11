Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı: Güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Saldırı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Gwadar şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, beş yıldızlı Pearl Continental (PC) Oteli’ne silahlı 3 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Bölgede silah sesleri duyulması üzerine yerel saat ile 16:50 civarı polise gelen ihbar sonucu otele birçok güvenlik ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği; saldırganların ise üst katta köşeye sıkıştırıldıkları belirtildi.

Operasyonun devam ettiği; oteldeki müşterilerin tahliye edildiği bilgisi yer aldı.

Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziya Langove ise otelde halen az sayıda sivilin bulunduğunu ifade ederek, sivillerin sayısına ilişkin bilgi vermedi. Polis yetkilisi Aslam Banguzlay ise otelde yabancı uyruklu kimsenin bulunmadığını söyledi.