ABD Irak'taki 'acil görevliler' dışındaki tüm diplomatik görevlileri geri çekiyor

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ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın "acil görevde bulunmayan tüm hükümet çalışanlarının" ülkeyi terk etmesi talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, hem Büyükelçilik hem de Erbil'deki konsoloslukta "normal vize hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı" ve "Irak'taki ABD vatandaşlarına verilen acil durum hizmetlerinin kısıtlı olacağı" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, karardan etkilenenlere "mümkün olan en kısa zamanda ticari ulaşımla" ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Karar, Washigton'ın son dönemde Irak'ın komşusu İran üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde alındı. Beyaz Saray İran'ı bölgede "eli kulağındaki" saldırıları planlamakla suçlamış ve Körfez Bölgesi'ndeki askeri varlığını büyütmüştü.