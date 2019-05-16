Rusya: Kürt faktörü Suriye'deki durumun iyiye gitmesi açısından çok önemli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sputnik'te yer alan habere göre, Ryabkov, "Kürt faktörünün Suriye'deki durumun iyiye gitmesi ve çözüm perspektifi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bazı meslektaşlarımız ve partnerlerimiz bu konuyu speküle ediyor ve biz buna karşıyız" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ VARLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ'

Ryabkov, Rusya'nın önceden olduğu gibi ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığından endişe duyduklarını belirtti.

Rus yetkili, ABD'nin bölgedeki varlığının, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedeflerine ulaşmayı zorlaştırmak için bilinçli olarak izlenen bir politika olduğunu vurguladı.