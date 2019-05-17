Kanadalı belediye meclis üyesi, erkeklerin kadınlardan daha çok konuştuğunu kanıtlamak için 'kaşkol grafiği' yaptı

Sue Montgomery Sue Montgomery'nin ördüğü kaşkol

Kanada'nın Montreal kentinde bir kadın belediye meclis üyesi, hem konuşulanlara daha fazla odaklanabilmek hem de erkeklerin kadınlardan daha çok konuştuğunu kanıtlamak için oturumlarda kırmızı ve yeşil renklerde kaşkol örmeye başladı.

Sue Montgomery, erkekler konuşurken kırmızı, kadınlar konuşurken de yeşil ip kullanıyor.

Montreal Gazette'e göre ilk oturumda Montgomery 38 santim kaşkol ördü. Koşkolun yüzde 80'i kırmızı.

Kaşkolu açık artırmaya çıkaracak

Montgomery, Noel'e kadar kaşkolunu örmeye devam edecek. Her ay Twitter'da kaşkolun fotoğrafını paylaşacak olan Montgomery, örgüsünü daha sonra açık artırmayla satacağını ve gelirini kadınlara yardım kuruluşuna bağışlayacağını söyledi.

Aynı zamanda Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace ilçesinin belediye başkanı olan Mongomery, örgü yapmayı Almanya'da öğrenciyken öğrendiğini, bir şeyler örmenin konsantrasyonunu artırdığını, konuşulanları daha iyi anlayabildiğini söylüyor.

Montgomery, Montreal Belediyesi'nin son aylık oturumuna şişleri ve kırmızı yeşil yumaklarıyla geldi.

https://twitter.com/MontgomerySue/status/1128092422314123265

BBC'nin sorularını yanıtlayan Montgomery, "Konuşmalar Fransızca yapılıyor. Fransızca ana dilim değil. Bu yüzden daha fazla konsantre olmam gerekiyor" dedi.

Bir kadının treni her gecikince örgü ördüğü haberinden ilham aldığını söyleyen Montgomery, "Ben de erkekler konuşmaya başlayınca örmeye karar verdim. Erkekler çok uzun konuşuyor. Kadınlarsa söyleyeceklerini verilen süre içinde toparlıyor" diye konuştu.

Montgomery'nin Twitter'da kaşkolun fotoğrafını paylaştığı mesajı 21 binden daha fazla kez beğenildi.