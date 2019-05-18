Bahreyn'den vatandaşlarına uyarı: Irak ve İran' derhal terk edin

Bahreyn hükümeti, vatandaşlarına Irak ve İran'a gitmemeleri ve bu ülkelerde bulunanlara da güvenlikleri adına "derhal" geri dönmeleri çağrısında bulundu. Bölgedeki Amerikan müttefiklerinden Bahreyn'in uyarısı, ABD ve İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapıldı.