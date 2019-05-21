Game of Thrones: Çekim aşamasındaki 'Yeni Game of Thrones' 2020'de başlayabilir

Game of Thrones, sekizinci sezonun son bölümünün de yayınlanması sonrası 10 yıla yayılan macerasını noktaladı.

Ancak dizinin "yoksunluk sendromuna" girmesi muhtemel izleyicilerini iyi bir haber bekliyor. Çünkü bu maceranın binlerce yıl öncesine ilişkin yeni bir hikâyenin yapım aşamasında olduğu açıklandı.

İşte adı ile ilgili spekülasyonlardan, oyuncu kadrosuna kadar o yapımla ilgili bilinenler.

İsmi ne olacak?

Henüz adı resmi olarak açıklanmasa da son birkaç ay içinde bazı olasılıklar duyum olarak yayıldı.

O duyumlardan birine göre, Belfast'ta yeni yapımın setinde çalışanlar yeni diziye "Bloodmoon" (Kanlı Ay) diyor.

Game of Thrones serisinin yaratıcısı olan George RR Martin, daha önce bu öncü yapım için The Long Night (Uzun Gece) ismini kullanmıştı. Ancak sonra bundan geri adım atıldı ve şimdilik resmi olarak yapımın ismi açıklanmış değil.

Üstelik The Long Night, Game of Thrones'un son ve çok eleştirilen sezonunun üçüncü bölümünün adıydı.

Getty Images

Hangi zamanda geçiyor?

Adı ne olursa olsun, bu seri, Game of Thrones'tan 5 bin yıl önceki olayları konu alacak.

Bu da son sekiz sezonda seride yer alan hiçbir karakterin bu yeni yapımda olmaycağı anlamına geliyor.

Ancak bir istisna var.

Slovak aktör Vladimir Furdik tarafından canlandırılan Night King bu yapımda yer alacak.

Bu da bizi bir sonraki soruya götürüyor.

Yeni yapımın konusu ne olacak?

Dizinin yapımcısı olan HBO, "Kahramanlar Çağı'ndan, en karanlık zamanlara dönüşü" işleyecek denilen yeni seriyi tanıdık isimlerle duyuruyor:

"Westeros'un dehşet verici sırlarından, White Walkers'ın gerçek doğuş hikâyesine kadar yalnızca tek bir şey kesin, o da bu hikâye bildiğinizi düşündüğünüz hikâye değil"

Kahramanlar Çağı olarak adlandırılan dönem, Orman'ın Çocukları ile İlk İnsanlar'ın barışı getiren anlaşmayı yaptıkları zamana işaret ediyor.

HBO

En karanlık zaman ifadesi ile ise White Walkers'ın dünyada ilk olarak ortaya çıktığı ve barışı sonlandırıp uzun yıllar sürecek sert kışı getirdiği dönem anlatılıyor.

Bu yeni seri ile Night King'in gerçek doğuş öyküsünün yanında Stark'lar ve Lannister'ların kadim husumetine ilişkin de bir şeyler yer alması oldukça olası.

Stark'ların atası olan, Winterfell ile Duvar'ı inşa eden, "Kurucu Bran" (Bran the Builder) döneminde geçeceği seri ile ilgili bilinenler arasında...

Aynı zamanda Lannister'ların atası olan "Akıllı Lann" de bu dönemde yaşadığı için, iki ailenin sürtüşen hikâyelerinin başlıca konulardan biri olması beklenebilir.

Peki ya ejderhalar?

"Dracarys" emrini bu seride duymacağımızı net bir şekilde söylebiliriz.

Yeni serinin de yaratıcısı olan George RR Martin, geçen ay Hollywood Reporter isimli Amerikan yayın organına yaptığı açıklamada, "Westeros'un çok farklı bir dönemine bakacaksınız" dedi ve devam etti: "Ejderhalar, Demir Taht ve King's Landing olmayacak"

Ejderhalar olmayacak belki ama Oscar adaylığı bulunan Naomi Watts şu ana kadar bu seride yer alması kesinleşmiş en ünlü isim.

Getty Images - Oscar adaylığı bulunan Naomi Watts projede rol alacak.

Başrollerden biri olacak Watts'ın "karanlık bir sırra sahip, karizmatik bir aristokratı" canlandırması bekleniyor.

Serinin hayranları, ünlü aktrisin, Lightbringer isimli yanan kılıcın sahibi olan efsane savaşçı Azor Ahai'nin karısını canlandırıcağını savunuyor.

Yine bir başka Oscar adayı aktris olan Miranda Richardson'ın da dizide rol alacağı açıklandı.

Jamie Campbell Bower, John Simm ve Georgie Henley gibi isimler de yeni seride rol alacaklar.

Ne zaman ekranda olacak?

Çekimler he ne kadar Belfast'ta başlamış olsa da yayın tarihi için en erken gelecek 2020 yılı konuşuluyor.

Yeni dizinin de yapımcısı olan HBO'dan Casey Bloys, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Eğer pilot bölüm ve kalan bölüm tamamlansa dahi, (Game of Thrones) final sezonunun yayınından en az bir sene sonraya kadar hiçbir şey yayınlanmayacak." dedi.