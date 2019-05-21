İtalyan işçiler silah taşıyan gemiyi yüklemeyi reddetti

İtalyan sendikaları, Suudi Arabistan’ın Yemen’e saldırılarını protesto etmek için Avrupa’dan silah taşıyan bir Suudi gemisine yükleme yapmayı reddetti. Liman işçilerinin geminin Cenova’daki limandan ayrılması talebiyle greve gittiği öğrenildi.

"YEMEN’DEKİ SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ"



Evrensel'in Russia Today’den aktardığı habere göre, dün İtalya’ya gelen Suudi Arabistan gemisi Bahri-Yanbu’nun Cenova limanındaki teslimatı, işçilerin engel olması üzerine geç alındı. Geminin İtalya’ya tamamen yanaşmasına engel olmak için yapılan girişim başarısız olurken, gemi limanda protestolarla karşılandı.

İşçilere, malzemelerin Yemen’deki sivil halka karşı kullanılacağından korktuğu için gemiye yüklenmesine karşı çıkan insan hakları savunucuları da destek verdi. Eylemde savaş ve silah ticaretine karşı dövizler taşındı.

"BÜYÜK BİR SORUNA KÜÇÜK BİR KATKI"



Rassegna.it’in haberine göre, eylemlerini “Zafer” olarak nitelendiren İtalyan Genel İş Konfederasyonu’na (CGIL) bağlı Ulaştırma İşçileri Federasyonu (FILT) Cenova Şubesi Genel Sekreteri “Yaptığımızın, bir halkın her gün öldürüldüğü büyük bir probleme küçük bir katkı olduğunu biliyoruz” dedi.

Ayrıca limana “Limanlar savaşa kapalı, göçmenlere açık” yazılı pankart asıldı.

FRANSA’DA DA ENGELLENMİŞTİ

Sendika liderleri, “Yemen’de olan bitenler konusunda suç ortağı olmayacağız” dedi. Liman yetkilileri, protestocuların askeri amaçlarla kullanılacağını düşündükleri jeneratörlerin gemiye alınmasının engellenmiş olduğunu, ancak bazı önemli olmayan malların yükleneceğini açıkladı.

Habere göre, gemi geçtiğimiz ay Belçika’nın Antwerp limanında silahlarla doldurulmuştu. Ancak Fransa’nın La Hevre limanında ilave silah alması ise insan hakları savunucularının eylemleri sonucu engellendi.

"AB SAVAŞ SUÇUNA ORTAK OLUYOR"

Uluslararası Af Örgütü de 13 Mayıs’ta yayınladığı açıklamada, “Yemen’deki savaşta kullanılacak silahlarla dolu Bahri Yanbu, Avrupa limanlarında dolaşıyor. Antwerp’te Belçika mühimmatlarını yükledikten sonra İngiltere, Fransa ve şimdi İspanya’daki limanlarına uğradı ya da uğramaya çalıştı ve bu haftanın sonlarında İtalya’nın Cenova limanına demirlemesi bekleniyor. Hiçbir AB devleti, savaş suçlarında ve diğer ciddi uluslararası hak ihlallerinde kullanılması açık riski bulunan bir çatışmaya silah transferi ya da geçişine izin verme ölümcül kararını vermemelidir” demişti.

YEMEN’DE KİMİN SİLAHLARI KULLANILIYOR?

Af Örgütünün AB silah ticareti raporlarından derlediği verilere göre, AB üyesi ülkeler, 2016 yılında Suudi Arabistan için 15.8 milyar avro değerinde en az 607 silah ticareti izni verdiler. Suudi Arabistan’a konvansiyonel silah ihraç eden belli başlı Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Bulgaristan. Almanya, Hollanda ve Norveç’in de aralarında bulunduğu kimi ülkeler ise Suudi Arabistan ve Yemen’e birlikte saldırdığı Birleşik Arap Emirliklerine silah satışını sınırlandırdı.