Avusturya'da siyasi kriz: Video skandalı sonrası Başbakan Kurz'a güven oylaması

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, koalisyonun dağılması ile sonuçlanan gizli çekim skandalı sonrası güven oylaması ile karşı karşıya kaldı.

Hükümeti sarsan siyasi kriz, Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache'nin, seçim öncesi destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkması ile başladı.

Başbakan Yardımcısı Strache, yatırımcı olduğunu söyleyen bir Rus kadınla yaptığı bu görüşmenin ortaya çıkması sonrası istifa etti.



Ancak hükümet krizi burada kalmadı.

Avusturya Başbakanı Kurz, videonun çekildiği dönemde aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı olan, İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın da görevine son verdi.

Merkez sağdaki Halkın Partisi'nin lideri olan Kurz bu adımı atarken, koalisyonu da sonlandırarak, Eylül ayı için seçim çağrısı yaptı.

Kickl'ın görevden alınması sonrası, hükümetteki tüm aşırı sağcı bakanlar, istifa edeceklerini açıklamıştı.

Bu gelişmeler sonrası 27 Mayıs'ta Avusturya Parlamentosu'nda, Başbakan Kurz için güven oylaması yapılması da takvime bağlandı.

Güven oylaması başvurusuna yapan Jetzt isimli parti, erken seçimin yapılacağı güne kadar teknokrat bir hükümetin kurulmasını talep etti.

"Tam anlamıyla şeffaf bir soruşturma" istediğini açıklayan Kurz ise Eylül ayına kadar geçici bir hükümetin görevde kalmasından yana olduğunu söyledi.

Koalisyonu sonlandıran videoda neler var?

Gizlice çekilen görüntülerde Strache ve yine Özgürlük Partisi'den siyasetçi Johann Gudenis, Avusturya'da yatırım yapmak isteyen bir Rus vatandaşı olarak kendisini tanıtan bir kadınla konuşuyor.

AFPBaşbakan Yardımcısı Strache, gizli görüşmenin ortaya çıkması sonrası istifa etti

Görüşmenin, İspanya'nın Ibiza Adası'ndaki bir villada yapıldığı belirtiliyor.

Görüntülerdeki kadın, güçlü bir Rus oligarkının yeğeni olduğunu söylüyor ve Kronen-Zeitung gazetesinden yüzde 50 hisse alıp, yayın çizgisini Özgürlük Partisi lehine değiştirmeyi öneriyor.

Strache de bunun karşılığında kamu ihaleleri verebileceğini belirtiyor ve Macaristan'ın aşırı sağcı Başbakanı Vikton Orban'a atıfla "Orban gibi bir medya inşa etmek istediğini" söylüyor.

Başbakan Yardımcısı ayrıca, Kronen-Zeitung'u Ruslar'ın almasının partisinin oy oranını yüzde 34'lere kadar çıkartabileceğini anlatıyor.

Strache "Kronen Zeitung'u seçimden üç hafta önce devralırsanız ve bizi ilk sıraya taşırsanız, her şeyi konuşabiliriz." diyor.

Başbakan Yardımcısı, Rus kadına Avusturyalı inşaat şirketi Strabag gibi bir şirket kurmalarını tavsiye ediyor ve "Strabag'ın şu an aldığı tüm ihaleleleri siz alırsınız" diyor.

Skandal zamanlaması ile de tartışma yarattı

Strache gazeteden "sürülmesi" gereken bazı gazetecilerden ve "gazeteyi birlikte inşa edecekleri" beş diğer gazeteciden bahsediyor.

Aşırı sağcı politikacı, görüşme sırasında zengin bağışçıların, bağışlarını gizlemek için Özgürlük Partisi'ne bir "dernek" aracılığıyla para yardımı yaptığını anlatıyor ve "Dernek bir hayır kurumu, partiyle ilgisi yok. Böylece denetçi kuruma bilgi gitmiyor." diyor.

Süddeutsche Zeitung ve Der Spiegel'e göre Strache ve Gudens'in görüntülerde partilerine bağış yaptığını söylediği kişiler bu iddiayi reddetti.

Videonun kim tarafından Almanya'daki medya organlarına servis edildiği belirsizliğini koruyor.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin öncesine gelen bu siyasi skandal, zamanlaması ile de tartışma konusu oldu.

Avustura'nın kamu yayıncısı kurumu ORF, parlamento seçimleri için oy verme sürecinin başlaması nedeniyle, söz konusu gelişmenin, seçimleri etkileyemeceğini bildiriyor.