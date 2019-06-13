Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi’nde meydana gelen ve 2 yakıt tankerinin patlaması ile sonuçlanan saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.

Yerel medya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Umman’da gerçekleşen saldırıdan İran İslam Cumhuriyeti sorumludur. İran’ın, ABD ve müttefiklerinin menfaatlerine yönelik kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir” dediğini duyurdu.

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