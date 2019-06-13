Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi’nde meydana gelen ve 2 yakıt tankerinin patlaması ile sonuçlanan saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe, 21:52
[Haber görseli]Yerel medya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Umman’da gerçekleşen saldırıdan İran İslam Cumhuriyeti sorumludur. İran’ın, ABD ve müttefiklerinin menfaatlerine yönelik kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir” dediğini duyurdu.

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