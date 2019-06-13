İdlib'de ateş durmadı

Suriye’nin İdlib bölgesi, Ankara-Moskova hattında gerilim başlığı olmayı sürdürüyor. Rusya ile Türkiye’nin “gerilimi azaltma bölgesi” uzlaşısının merkezindeki İdlib’de TSK’nin gözlem noktasına saldırı düzenlendiği haberi tansiyonu daha da yükseltti. Savunma Bakanlığı, üç askerin hafif yaralandığı belirtilen saldırıya ilişkin Suriye ordusunu sorumlu tutarken Rusya ise İdlib’deki cihatçı güçleri suçladı.

Saldırı haberi önceki gece Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı’nın İdlib’de, Rusya-Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığı duyurusunun ardından geldi. Türkiye sınırına uzanan İdlib’in geniş bölümü Nusra bağlantılı HTŞ etkinliğinde. Bölgeye yönelik Rusya destekli Suriye ordusunun kuşatması ve bombardımanları son dönemde artarken sivil ölümler ve göç dalgasına karşı Türkiye’nin yanı sıra BM’den de tepkiler yükseliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği As Şaria bölgesinden, 3 km. mesafedeki Zaviye Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiği” kaydedildi. Saldırıda üç askerin hafif yaralandığı, üs bölgesindeki tesiste ve malzemelerden bir kısmında hasar olduğu duyuruldu. Olayla ilgili Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu da aktarıldı.

‘Gereğini yaparız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı. İdlib’de ateşkes sağlandığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine “Son zamanlarda rejimin İdlib’e yönelik saldırılarının arttığını görüyoruz, özellikle okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyorlar ki şu anda 200 bin sivil evini terk etmiş durumda... Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil” değerlendirmesini yaptı. Çatışmaların durması için Rusya ile yoğun çaba sarfedildiğini de ekledi.

Çavuşoğlu saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın.” Saldırıların durması için Astana süreci ortakları Rusya ve İran’ın garantör olarak Şam üzerinde gerekli baskıyı kurması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu gerginlik devam ederse siyasi çözüm açısından felakete dönüşebilir” diye konuştu.

‘Koordinatları Türkiye verdi’

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının arkasında Nusra bağlantılı HTŞ ve bağlı gruplara işaretle “İdlib’deki teröristlerin olduğu” açıklaması yaptı. “Türk ordusu Moskova’dan personelinin korunması ve teröristlerin mevzilerinin vurulması için yardım istemiştir” denildi. Açıklamada, “Türk tarafının gösterdiği koordinatlara, Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından dört bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi” ifadeleri yer aldı. Türkiye ile yakın işbirliğinin devam edeceği vurgusu yapıldı.

Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de önceki gece ateşkese bazı grupların uymadığını, ardından da Suriye ordusunun Rusya desteğiyle İdlib’e yönelik ateşini sürdürdüğünü duyurdu. AA’nın haberinde Suriye ordusunun bombardımanlarında dün 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Tartus Limanı Rusya’da

Öte yandan SANA ajansına göre, Suriye meclisi Doğu Akdeniz’e açılan Tartus Limanı’nın 49 yıllığına Rusya’ya kiralanmasını içeren anlaşmayı onayladı.