YPG’ye 200 TIR silah yardımı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması, buna karşı ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programında çıkarma yönünde kararlar alması iki ülke arasındaki ipleri gerdi. ABD’nin yaptırım söylemlerine Türkiye de aynı ifadelerle yanıt verirken, Washington yönetiminden Ankara’yı çok öfkelendirecek yeni bir hamle daha geldi. ABD, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG’ye 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi. Sputnik’in haberine göre, ABD bugün, PKK’nin Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG’ye silahlardan ve araçlardan oluşan 200 TIR’lık bir yardım konvoyu gönderdi.