Beyaz Saray: ABD ve müttefikleri İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyecek

ABD, İran'ın az zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 300 kilogramın üzerine çıkarma kararına tepki gösterdi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İran rejimi uranyum zenginliğini artırmak için bugün harekete geçti. İran nükleer anlaşması kapsamında İran'ın uranyumu herhangi bir düzeyde zenginleştirmesine izin vermek bir hataydı" ifadeler yer aldı.

Açıklamada, "İran için uzun zamandır sürüncemede uranyum zenginleştirmenin önlenmesi standardını geri kazanmalıyız. Birleşik Devletler ve müttefikleri, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyecek" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer kullanıldı:

"İran rejimi üzerindeki azami baskı, liderleri eylem rotalarını değiştirinceye kadar devam edecek. Rejim nükleer hedeflerine ve kötücül davranışlarına son vermeli."

(Sputniknews)