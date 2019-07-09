Mısır, 'çalıntı' dediği Tutankamon büstünün satışını Londra'da mahkemeye taşıyacak

AFP

Mısır hükümeti, geçen hafta bir Tutankamon büstünün, açık artırmayla satışıyla ilgili olarak İngiltere'deki bir hukuk firmasına dava açma talimatı vereceğini açıkladı.

Tarihi eser, Mısır'ın büstün 1970'li yıllarda çalındığı uyarısına karşın, Londra'daki Christie's müzayede evindeki açık artırmada 6 milyon dolara satılmıştı.

BBC'ye konuşan Mısır Antik Eserler Bakanı Halid El Enani, büstü geri almaya çalışacaklarını söyledi.

El Enani, "Kaçak tarihi eserlerimizi geri almak için, bize mahkemeye gitmekten başka yol bırakmadılar. Tutankamon büstünü ve Christie's'in sattığı diğer 32 parçayı geri almak için tüm yolları deneyeceğiz. Bu, ülkesinde halka sergilenmesi gereken insani bir miras" dedi.

Christie's ise büst ile ilgili bütün kontrollerin yapıldığını, satışın yasal ve geçerli olduğunu savunuyor.

Müzayede evi, eserin 1960'lı yıllarda Alman Prens Wilhelm von Turn und Taxis'in koleksiyonunda bulunduğunun bilindiğini ve 1973 ya da 1974 yılında Avusturyalı bir antikacı tarafından satın alındığını belirtti.

'Çocuk firavun'

3 bin yıllık, kahverengi kuarzit taşından yapılmış büst, M.Ö 1333-1323 yılları arasında hüküm süren "çocuk firavun" lakaplı Tutankamon'a ait.

Mısır, 1983'te tarihi eserleri ülkeden çıkartmayı yasaklayan bir yasayı yürürlüğe sokmuştu.

Tutankamon ise 3 bin yıldan uzun süre önce, 19 yaşındayken ölmüş ve kalıntıları 1922'de bulunmuştu.