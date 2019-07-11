Adalet Divanı’ndan emsal karar

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa’da aile birleşimi hakkından yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiren, emsal oluşturabilecek bir karara imza attı. Danimarka’daki kocası ve dört çocuğuyla birlikte yaşamak için aile birleşimi başvurusunda bulunan bir Türk kadın tarafından açılan davada Danimarka Doğu Bölge mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı’ndan görüş istedi. Danimarka makamlarının, ülkeye “bağlılık şartı” adı verilen kurala uymadığı için oturma izni vermeyi reddettikleri Türk kadın bu maddenin 1963 Ankara Anlaşması ve 1980 yılında yürürlüğe giren ek protokole göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanamayacağını savunarak dava açtı. 2004-2015 yılları arasında 14 bin Türkiye vatandaşına bu kural gerekçe gösterilerek aile birleşimi başvurularında ret cevabı verilmişti.

Avrupa Adalet Divanı davaya ilişkin Danimarka’nın aile birleşimini engellemek için “bağlılık şartını” öne sürmesini, Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki Ankara Anlaşması’nın ihlali olarak nitelendirerek hukuksuz olduğuna hükmetti. Danimarka Göçmen Bakanı, karar öncesi yaptığı açıklamada Adalet Divanı’nın Danimarka’yı haksız bulması durumunda kararın ülke toplumu için “yol kenarı bombası” gibi bir etki yaratacağı yorumunda bulunmuştu. Şimdi gözler Danimarka hükümetinin kararı nasıl yorumlayacağına çevrilmiş durumda. Aile birleşimi başvuruları reddedilen birçok kişinin başvurularına verilen ret kararına itiraz etmesi bekleniyor.