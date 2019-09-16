Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 19:00