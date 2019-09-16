Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.