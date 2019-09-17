Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu

10 saat suda kaldı balıkçılar kurtardı

10 saat suda kaldı balıkçılar kurtardı Japonya ve Kuzey Kore'yi vuran tayfunun ardından Rus balıkçılar, denizde mahsur kalmış Kuzey Koreli başka bir balıkçıyı kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Faxai Tayfun'u sonrası, Kuzey Koreli balıkçı…