Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han, bir grup Türk gazeteciyle konuştu

Cammu ve Keşmir bölgesinin Pakistan sınırları içerisinde yer alan Azad Cammu ve Keşmir’in Cumhurbaşkanı Serdar Mesut Han, Pakistan’ı ziyaret eden bir grup Türk gazeteciyle bir araya geldi.

‘HUKUK ÇİĞNENİYOR'

Pakistan ve Türk halkının “dost olduğunu” belirten Han, Azad Cammu Keşmir halkının yaşanan depremin ardından Türkiye’den gelen desteği hâlâ unutamadığını belirterek, Muzafferabad kentinin yeniden inşasına katkıları nedeniyle kentin “Türk şehri” olarak anıldığını anımsattı. Türkiye’ye yaptığı ziyaretleri ve buradaki temasları anlatan Han, “Bütün bu görüşmelerimde gördüm ki Türkiye, Keşmir konusunu tam manasıyla anlayan tek ülke” dedi.

Batılı ülkeler konusunda Türkiye’nin “kendi kimliğiyle gurur duyan bir duruş sergilediğinin” altını çizen Han, “Türklerin kendi kaderini belirleyecek özgüvene sahip bir millet olduğuna” dikkat çekerek “Ne zaman Türkiye’ye gelsem kalbime dokunuyorsunuz” görüşünü dile getirdi.

Cammu Keşmir’de gece baskılarının sürdüğünü, kadınların ve yaşlıların tehdit edildiğini, gençlerinse zorla alıkonulduğunu ve işkenceye uğradığını ifade eden Han, “Hindistan’ın uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve soykırım uyguladığına” vurgu yaptı. Han, bu konuda uluslarası topluma da “Uluslararası toplum artık bu insanlık dışı durumun durdurulması için Hindistan’a baskı kurmalı” çağrısında bulundu.

‘DEMOGRAFİ DEĞİŞECEK'

Han, sözlerini şöyle sürdürdü:

“5 Ağustos öncesinde bölgede yaklaşık 700 bin Hindistan askeri bulunuyordu ama 5 Ağustos’tan sonra bu askerlere 180 bin asker daha ilave edildi. Şu anda Hindistan işgali altındaki Keşmir’de yaklaşık 900 bin asker mevcut. Bu rakam, dünyadaki birçok ülkenin toplam asker sayısından fazla. Bölgede artık sadece işgalden değil, bir kolonyal işgalden bahsetmek lazım. Bölgede kolonyal ve sömürgeci bir işgal mevcut. Adeta bölgeyi ikiye böldüler. Bu ikiye bölmeyi de Keşmir halkının isteği dışında gerçekleştirdiler ve buraya Hintleri yerleştireceklerini de duyurdular. Demografi tamamen değişecek. Burada yasadışı yerleşim merkezleri kuracaklar. Tıpkı Batı Şeria ve Gazze’de olduğu gibi. Hindistan adeta İsrail’in politikalarının bir kopyasını burada gerçekleştiriyor. Tabii ki halka yönelik şiddeti de bir kez daha vurgulamak gerekiyor. İstedikleri Keşmirlilerin kendi topraklarında yabancı konuma düşmesi ve Keşmirlilerin buradan göçe zorlanması. Hindistan tarafından yasadışı şekilde bütün bu adımlar atılıyor.”

‘BM GÖREVİNİ YAPMIYOR'

Cammu Keşmir probleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) sunduğu kapsam çerçevesinde çözülmesi gerektiğine de işaret eden Han, ayrıca Pakistan’ın çağrısıyla Keşmir konusuna ilişkin BM’de gayri resmi bir toplantı yapıldığını, bu toplantıdan sonra BMGK’nin konuya ilişkin sessizliğini sürdürdüğüne işaret etti. Han, BM Genel Sekreteri’ni Keşmir konusunda “etliye sütlüye dokunmayan” açıklamalar yapmakla da eleştirdi.

Pakistan ve Cammu Keşmir halkının “daima diyalog ve diplomasiden” yana olduğunu, “Hindistan’ın Keşmir halkına karşı baskıcı yöntemler benimsediğini” dile getiren Han, “Pakistan ordusu son mermisi kalana kadar Keşmir’i ve bölge halkını koruyacaktır” dedi.

Han, Hint güçlerinin kontrol hattını geçebilme ihtimaline ilişkin de “Bir zamanlar işgal altındaki Keşmir’i kurtarmaya çalışırken, şimdi Hindistan’dan Azad Keşmir konusunda da bir tehdit oluştu. Açıkça kamuoyuyla da paylaşmıştım. Eğer Hindistan kontrol hattını geçmeye cesaret ederse o bölge Hindistan’ın mezarlığı haline gelecek, inanın bunlar boş sözler değil. Keşmir halkının gücünü ve adanmışlığını biliyorum ve Hindistan da buraya girerse Azad Keşmir’in kendisinin mezarlığı haline dönüşeceğinin farkında” ifadelerini kullandı.