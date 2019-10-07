Fransa ve Almanya'dan Türkiye’ye çağrı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yapması olası bir operasyona Fransa’dan tepki geldi.

Fransa’dan yapılan açıklamada, IŞİD koalisyonuna zarar verecek bir askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapıldı.

ALMANYA: GERİLİMİ TIRMANDIRIR

Almanya ise Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine tek taraflı bir askeri harekattan kaçınma çağrısı yaparken, “Böyle bir operasyon gerilimi tırmandırır, istikrarsızlığı derinleştirir, insani bakımdan da sonuçları vahim olur” dedi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre; operasyon hazırlıkları Alman hükümetinin olağan basın toplantısının gündemine damgasını vurdu.

Merkel hükümetinin sözcü vekili Ulrike Demmer sorular üzerine, “Federal hükümet, Türk siyasetçilerin Kuzey Suriye’de tek taraflı bir askeri operasyon başlatılacağı yönünde yineledikleri açıklamaları çok ciddiye alıyor” açıklamasını yaptı.

Henüz bu yönde Türk tarafınca atılmış somut adımlar olmadığını söyleyen Demmer, “Türkiye’nin tek taraflı bir askeri müdahalesi, Suriye’de gerilimin daha da tırmanmasına ve bu ülkedeki istikrarsızlığın daha derinleşmesine yol açacaktır. Ayrıca bunun, güvenlik politikaları ve insani bakımdan sonuçları vahim olur” diye konuştu.