Bataklıkta tek başına

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin adımlarında kritik döneme girildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önceki gün yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD kuvvetlerinin çekilme süreci başladı. Türkiye’nin başlatacağı operasyona destek verilmeyeceğini belirten Beyaz Saray’ın, “IŞİD’li tutuklulardan Türkiye’nin sorumlu olacağı” açıklaması yapması dikkat çekti. Pentagon ise Türkiye’nin Suriye’de Hava Görev Emri’nden çıkarıldığını ve Türkiye’ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de planlanan güvenli bölge için ABD’ye iki haftalık süre verildiğine ilişkin açıklamasından 19 gün sonra ABD Başkanı Trump ile telefonla görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan “ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Trump ile paylaşıldı” açıklaması yapılırken, iki liderin önümüzdeki ay Washington’da görüşmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türki-ye’nin bölgede operasyon yapacağı, ancak ABD’nin operasyona destek vermeyeceği belirtildi. Açıklamada vurgulanan “Amerika, vatandaşlarının vergilerine büyük maliyet getiren bu savaşçıları artık daha fazla tutmayacak. Bundan böyle bölgede, yakalanmış olan IŞİD savaşçılarından da Türkiye sorumlu olacak” ifadesi dikkat çekti.

İKİ GÖZLEM NOKTASI BOŞALTILDI

Reuters’e konuşan bir ABD’li yetkili, dün sabah saatlerinde “SDG’ye onları Türkiye’nin operasyonuna karşı savunmayacaklarının bildirildiğini” savundu. Aynı yetkili, Tel Abyad ile Rasul Ayn bölgesindeki iki gözlem noktasını boşalttıklarını belirterek şimdilik diğer ABD güçlerinin bölgede kalacağını kaydetti. Yine Reuters ajansına konuşan, ismini vermeyen bir Türk yetkili de operasyonun başlatılması ve “herhangi bir kazadan kaçınmak” için ABD askerlerinin çekilmesinin beklendiğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin “Suriye’deki hareketlerinin istikrarı bozucu sonuçları” olacağını ve operasyonun onaylanmadığını açıkladı. Reuters’e konuşan ABD Dışişleri’nden bir yetkili de “Operasyonu hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Ancak durdurmak için askeri bir adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

BİLGİ PAYLAŞIMI DURDURULDU

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, “Türkiye, Suriye’de Hava Görev Emri’nden çıkarıldı, Türkiye’ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu” açıklaması yaptı. Teknik olarak hava sahasının kapatılmadığını belirten Gleason, “Ancak söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçmak neredeyse imkânsız hale geliyor” dedi.

SDG: Sırtımızdan bıçaklandık

Trump yönetiminin kararını “sırtımızdan bıçıklandık” tepkisiyle karşılayan SDG, sosyal medyadan “Bedeli ne olursa olsun topraklarımızı savunmayı sürdürüceğiz” mesajını yayımladı.

GRAHAM'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Trump yönetimine yakın Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını Kongre’den geçireceklerini ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söyledi. Trump’a “Yaptırımların veto edilmemesini bekliyoruz” diyerek seslenen Graham, Trump’ın kararını da “Kürt müttefikleri terk etme ve Suriye’yi Rusya, İran ve Türkiye’ye teslim etme kararı” olarak niteledi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyine yönelik planlanan harekâta ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’yi tehdit ederek, “Türkiye, sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp yok edeceğim (daha önce yaptım)” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Askerlerin eve dönme zamanının geldiğini” açıklayan Trump, “Suriyeli Kürt müttefikleri terk ettiği” yönünde, kendi ülkesine de yansıyan tartışmalara yanıt verdi. Trump, “Kürtler bizimle savaştı, ama bunun için devasa boyutlarda para ve ekipman aldılar. Türkiye’yle on yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı yaklaşık üç yıl erteledim” dedi. Trump, kendisinin Beyaz Saray’a gelmesinden kısa süre sonra IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını belirterek birçoğu Avrupalı, binlerce IŞİD militanının yakalandığını, ancak Avrupalıların bunları geri almadığını yineledi. Avrupa’nın ABD’yi NATO harcamaları, ticaret dahil pek çok konuda “enayi yerine koyduğunu” belirten Trump, “Birçoğu aşiretlerle ilgili olan bu saçma, sonu gelmez savaşlardan çekilme ve askerlerimizi eve döndürme vaktimiz geldi” dedi. Trump, “Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin şimdi sorunu çözmeleri, kendi ‘mahallerinde’ yakalanan IŞİD savaşçıları ile ne yapmaları gerektiğine karar vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. Daha sonra yaptığı paylaşımda ise Türkiye’ye yönelik tehditte bulunan Trump, “Türkiye, sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım). Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi” mesajını paylaştı.

‘ÇEKİLME SÜRECİ BAŞLADI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi ABD kuvvetlerinin çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Yeni bir şey değil. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti, fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen gerek Amerikalı gerekse bizim heyetimiz, bölgede görüşmelerini hep yapıyorlardı. Şimdi dün akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil” dedi. Erdoğan, ABD’nin “IŞİD’li tutuklulardan Türkiye’nin sorumlu olacağı” şartına ilişkin ise “Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ’lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

‘TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Türkiye’nin işgal ya da demografiyi değiştirmek gibi bir niyeti yoktur. Bunu PKK/YPG yapmıştır. Bunu düzeltmenin zamanı gelmiştir” dedi. Güvenli bölgenin iki amaca hizmet edeceğini belirten Kalın, “Bunlar, terörist unsurları yok ederek Türkiye’nin sınırlarının korunması ve mültecilerin evlerine dönmesidir. Türkiye, DEAŞ ile mücadeleyi de sürdürecektir” mesajını paylaştı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Türkiye’nin ABD ile Suriye’nin kuzeyi konusunda uzun süredir fikir ayrılığı yaşadığını belirterek “Orada bir terör devletine müsaade etmeyeceğiz. Nihayetinde savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah’ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız” dedi.