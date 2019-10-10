Trump’tan Barış Pınarı’yla ilgili yeni tweet



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin düzenlediği "Barış Pınarı Harekatı" üzerine açıklamada bulunan Trump, harekatı yakından takip ettiğini ifade etti. "Türkiye ve Kürtlerle iletişim halindeyim" diyen Trump, "Türkiye kurallara göre hareket etmezse onları ağır finansal yaptırımlarla vururum" tehdidinde bulundu.

Trump'ın açıklaması şöyle:

“Türkiye uzun süredir Kürtlere saldırma planını kuruyordu. Uzun süredir savaşıyorlar. Bölgede herhangi bir ABD askeri bulunmuyor. Sonu gelmeyen savaşları bitirmeye çalışıyorum. Türkiye ve Kürtlerle iletişim halindeyim. Bir taraf bölgeye asker göndermemizi ve savaşaı tekrar başlatmamızı istiyor. Türkiye NATO üyesi. Türkiye kurallara göre hareket etmezse onları ağır finansal yaptırımlarla vururum.”