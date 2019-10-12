Harekâtın ilk sonuçları

Savunma alımlarında Türkiye için çok da önemli olmayan ülkelerin kimi ambargo kararı aldı; bazı NATO üyeleri de hava savunma bataryalarını çekeceklerini açıkladı. ABD’de oluşan Türkiye karşıtı durum, Donald Trump’ın iç kamuoyunu sakinleştirmek için yaptığı açıklamaların ardından Finlandiya, İspanya, İtalya gibi ülkelerin tepkileri dikkat çekici oldu. Türkiye ile başta ABD olmak üzere Batılı başkentler arasında bir sinir savaşının harekât sonuçlanıncaya kadar sürmesi kaçınılmaz bir durum. Türkiye’nin, Batılı ülkelerdeki duyarlılıkları belirleyerek önceden etkin önlem alması elini rahatlatabilir. Ancak temel sorun ülkelerin gelecek stratejilerinde.

TSK’NİN YETENEKLERİ

Harekâtın ortaya çıkardığı bir gerçek de TSK’nin durumu. ABD ile süren uzun pazarlıklar kurmayların işine yaramış. Sahadan gelen bilgilere göre ciddi bir hazırlık aşamasından sonra harekât başlamış. Kurmay hazırlığının ayrıntılı yapılması TSK’nin teçhizat konusunda geldiği nokta elini güçlendirmiş. Öyle ki harekât yürütülen iki ilçe merkezi ve çevresindeki her şey önceden biliniyor ve şu ana dek beklenmedik bir durumla karşılaşılmış değil. Birlikler bölgedeki YPG mevcudunu, hareketliliğini, önceden tespit ederek buna göre önlem almış. Sahadan gelen sağlam istihbarat YPG’nin Türk birliklerine nasıl karşı koymayı planladığı bilgilerini de kapsıyormuş. Harekât bölgesinin-çatışmaların havadan kesintisiz izlenmesi, Türkiye’nin elini epeyce güçlendiriyor. Bölgeden gelen anlık görüntüler yalnızca İleri Harekât Merkezi’nde değil, Ankara’daki karargâhlar ve hatta cep telefonu, tablet gibi cihazlardan da izlenebiliyor. Bu olanaklar sorunlara en üst komuta düzeyinde müdahale olanağı veriyor.

TEHDİT HİSSEDİLDİ

Suriye sınırının güneyinde YPG’nin varlığının nasıl bir tehdit oluşturduğu hem ülke içinde hem de Batılı başkentlerde tam anlaşılmıyordu. Örgütün ABD ile işbirliği yaparak kazandığı yetenekler, yaptığı saldırılarla ortaya çıktı. YPG, harekât bölgesinde Resulayn’dan Ceylanpınar’a, Tel Abyad’dan Akçakale’ye roket ve havan saldırılarında bulundu. İlçelerin sınıra bitişik olması nedeniyle ve hedef gözetmeksizin yapılan atışlar sonucunda bir Suriyeli bebek ve çok sayıda sivil Türk yurttaşı yaşamını yitirdi. YPG’nin pervasızlığı ve Türk sınırına oluşturduğu tehdit Kamışlı’dan yönelen saldırılarda daha net ortaya çıktı. Türkiye Kamışlı’ya yönelik bir harekat yürütmemesine karşın YPG, bulunduğu her noktadan Türkiye’ye saldırdı. Hatta sınırla ilgisi olmayan Tel Rıfat’tan dahi saldırdı. Bu saldırıları Batılı başkentler ne kadar önemseyecek, Türkiye’yi ne kadar anlayacaklar? Türkiye dar bir alanda askeri harekât ve diplomasi yürüteceği bir döneme girmiş durumda...