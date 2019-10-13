Trump: Kürtler 30 kilometrelik alandan çekilme eğiliminde

Washington’da seçmenlerle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi.

Geçen yıl "Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında kaldığını" ifade eden Trump bu sefer de "Türkiye ile YPG/PKK arasında kaldığını" ifade etti.

Trump, "Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun." diye konuştu.

ABD askerlerini bölgeden çekme kararını da değerlendiren Trump, "Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız" dedi.

Kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirten Trump, "Aksine karar verseydim. Kalacağız, savaşacağız ve Türkiye’yi yeneceğiz deseydim yine, ne karar aldığıma bakılmaksızın nefret edeceklerdi" ifadesini kullandı.

Trump, "Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor" diye konuştu.

"ORTA DOĞU BATAKLIĞI"

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu. Trump kendisinden önce görevde olan ABD başkanlarını hedef aldı.

Trump, “Bizi Orta doğu bataklığına sokan, 8 trilyon dolar ve binlerce yaşamın (karşı taraf da hesaba katılınca milyonlarca) yok olmasına sebep olan insanlar orada savaşmaya devam etmemizi istiyor. Hiçbir fikri olmayan insanları dinlemeyin. Onlar beceriksiz olduklarını kanıtladı” ifadesini kullandı.