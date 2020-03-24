Dünyada dayanışma

24 Mart 2020 Salı, 06:50

Küba, 1963’ten beri insani yardımın bir parçası. ABD yaptırımları altında bunalmış 11 milyonluk sosyalist Küba, yönetimini değiştirmek için çaba gösterenler dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesine doktorlarını yolluyor. Çoğunlukla Latin Amerika ve Afrika ülkelerine.

‘BEYAZ ÖNLÜKLÜ TERÖRİSTLER’

Küba’nın doktor gönderdiği ülkelerden biri de dünyanın en büyük ekonomilerinden, 210 milyon nüfuslu Brezilya’ydı. Brezilya’da, en fakir ve ulaşılabilirliği en zor olan bölgelerde 10 bin Kübalı doktor görev yapıyordu. Brezilya İşçi Partisi, hükümetteyken yoksul bölgelere sağlık hizmeti için Küba’yla anlaşma imzalamıştı çünkü. Ancak ülkenin şimdiki sağcı başkanı ve Küba’yı tüm dünya kamuoyu nezdinde şeytanlaştırmak için elinden geleni yapan ABD’nin bu konuda en büyük destekçisi Jair Bolsonaro, 2018’deki başkanlık kampanyası boyunca “beşinci kol” ilan ettiği ve “beyaz önlüklü teröristler” olarak nitelendirdiği Kübalı doktorları, seçimi kazanır kazanmaz ülkeden sınır dışı etmişti. Bolsonaro, Kübalı doktorların gerçek tıp uzmanları değil, yoksul Brezilyalıları komünist gerillalar haline getirecek ideolojik beyin yıkayıcılar olduğunu ileri sürerek “PT (Brezilya İşçi Partisi) gerilla hücreleri yaratmak için yoksul bölgelere kostümlü terörist gönderdi. Ben geldiğimde gittiler. Gitmeselerdi ben onların peşine düşüp kovacaktım” demişti. Ama şimdi Bolsonaro ülkeden kovduğu Kübalı doktorların koronavirüsle mücadelede kendilerine yardımcı olmaları için geri gelmelerini istedi.

GELİN DİYE YALVARDI

Brezilya Sağlık Bakanı João Gabbardo 15 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında Küba’ya adeta yalvardı. Gabbardo, Brezilya’ya yeniden yollanan 5 bin Kübalı doktorun ülke genelindeki öncelikli sağlık merkezlerine atanacağını açıkladı.

ÖZÜR DİLEYİN

Kübalı doktorları Bolsanaro aylar önce terörist ilan etti. Brezilya Sağlık Bakanı’nın onları geri çağırmak zorunda kaldı. Gelişme üzerine Brezilya İşçi Partisi, “Bolsanaro, Brezilya halkı ile, saldırılara, yalanlara ve sahte haberlere maruz kalan Kübalı doktorlara özür borçludur” dedi.

KÜBA NEDEN BAŞARILI

Küba’daki sağlık sistemi ile diğer ülkelerin sağlık sistemi arasındaki önemli bir fark, adadaki tıbbi bakımın vatandaşlarının temel hakkı olarak görülmesi. Bu hak, Küba anayasasında yazılıdır. Örneğin ABD’deki sağlık sistemi, hastaları hizmetlerine ihtiyaç duyan insanlar olarak değil, ücretli müşteriler olarak görür. Bu ideolojik farklılık, Küba tıbbının farkını belirliyor. Küba tıbbı, herhangi bir hastalığı başlamadan önce durdurmak, hastalık varsa komplikasyonlarını önleyecek koruyucu tıbba odaklı. Küba’da yaşam süresi erkeklerde ? 77 yıl, kadınlarda 81 yıl olarak öngörülüyor.

‘DEVRİMCİ BİR GÖREVİMİZ VAR’ DEDİLER

Küba, İtalya’nın koronavirüsten en çok etkilenen bölgesi Lombardiya’nın merkezi Milano’ya 52 kişilik doktor ve hemşire heyeti gönderdi. 68 yaşındaki Kübalı yoğun bakım uzmanı Leonardo Fernandez, “Hepimiz korkuyoruz ama yapmamız gereken devrimci bir görev var. Dolayısıyla korkumuzu bir kenara bırakıyoruz” dedi. 64 yaşındaki doktor Graciliano Díaz da “Dayanışma ilkesine dayalı, onurlu bir görevi yerine getireceğiz” dedi.

DSÖ BAŞKANI, KÜBALI DOKTORLARI PAYLAŞTI: DURDURMANIN TEK YOLU

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, resmi Twitter hesabından İtalya’ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaşarak çok önemli bir mesaj verdi. DSÖ Başkanı, “Milletler arasındaki dayanışma, sağlık çalışanları arasındaki dayanışma, her birimiz arasındaki dayanışma bu COVID-19 salgınını durdurmanın tek yoludur” dedi. DSÖ Başkanı’nın paylaştığı videoda, İtalya’nın salgınla mücadelesine destek vermeye gelen Kübalı doktor grubu görülüyor. İtalyanlar Kübalı doktorları ayakta alkışlıyor. Kübalı doktorlar da İtalyanların bu jestine onları alkışlayarak cevap veriyor.