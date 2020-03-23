EBA TV'de ilahi dinletisi ve idam sahneleri tepki çekti

23 Mart 2020 Pazartesi, 13:45

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında okullarda uzaktan eğitim programına geçilmişti. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden derslerini görmeye bugün başladı.

DİN DERSİNİN SÜRESİ

Öğrencilerin ders programında seçmeli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders süresinin fazla olması dikkat çekti. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, “Seçmeli din derslerinin fiilen zorunlu derse dönüştürüldüğünü bir kez daha kanıtlayan bir ‘uzaktan eğitim’ programı!” diyerek tepki gösterdi.

MENDERES’İN İDAM SAHNESİ GÖSTERİLDİ

EBA TV’nin ortaokul kanalında ise dersin başlamasına 5 dakika kala çocuklara Adnan Menderes belgeseli izletildi. Belgeselde, Adnan Menderes’in idam sahneleri de gösterildi.

LİSE KANALINDA İLAHİ

Öte yandan EBA TV’nin lise kanalını açanlar ise ilahilerle karşılaştı. "Ara Nağme" denilerek lise öğrencileri için hazırlanan kanalda ilahi söylendi.

RTÜK ÜYESİ TAŞCI'DAN TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşcı da ortaokul öğrencilerine idam sahnelerinin izletilmesinin suç olduğunu vurguladığı bir paylaşım yaptı. Taşcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:



"1- Corona virüsü nedeniyle bugün başlayan uzaktan eğitim sisteminin yayınlandığı TRT EbaTV’nin ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes’in idam görüntülerinin izletilmesi açıkça suçtur! Bu suç, TRT Genel Müdürü başta olmak üzere yayında sorumluluğu bulunan herkesi bağlar.

2- TRT’nin çocukların sırf ders için ekran başına geçtiği ders yayını “arasına propaganda” iliştirilmesi RTÜK Yasası’nın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında tanımlanan suç ile de birebir örtüşmektedir. Bu yayının çocukların zihinsel gelişimine zarar vereceği açıktır!

3- RTÜK Yasası “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebilecek türde" yayınların ekranlarda yer alamayacağını hüküm altına almaktadır. TRT'nin yayını ise yasanın bu hükmünün açıkça ihlal edilmesidir.

4- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin biran bile duraksamaya yer vermeden bu yayınla ilgili İzleme Dairesi'nin değerlendirme raporu hazırlaması talimatını vermelidir. RTÜK Başkanı, hazırlanacak bu raporu da yasanın kendisine verdiği yetkiyle Üst Kurul gündemine getirmelidir.

5- Bu yayın nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren başta olmak üzere ilgililer hukuken sorumlu, olağanüstü günler yaşadığımız şu günlerde vicdanen de sorunludurlar! Halkın parasıyla yayın yapabilen TRT'yi siyasi propaganda ekranına dönüştürenleri kamuoyunun dikkatine sunuyorum"