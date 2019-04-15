ODTÜ Rektörü'nden iptal edilen şenlikle ilgili açıklama

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, bahar şenliklerinin iptal edilmesiyle ilgili olarak Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu. Kök, "Biz UGT'li öğrencilerle Devrim Stadı konserleri de dahil her konuda anlaştık. Ancak sonra bu grup LGBT, Marksist, aşırı sol, HDP gruplarla toplantı yapıp bu karardan vazgeçtiler. Tüm alanları istediler" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in "Prof. Kök: Anlaşmayı öğrenciler bozdu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



"Büyük ihtimalle haberdarsınızdır. ODTÜ Rektörlüğü, Uluslararası Gençlik Topluluğu'nun (UGT) düzenlediği 33. Uluslararası Bahar Şenliği'ni “teknik ve idari olanakların yetersizliği” gerekçesi ile iptal etti. Haliyle de çok büyük tepki çekti.



TRAKTÖR BİLE İSTEDİLER'



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bütün ihtiyaçları karşılayacaklarına dair söz verdi. Moğollar, Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Erdal Erzincan, Mor ve Ötesi grubu, Can Bonomo ücretsiz konser vereceklerini duyurdular. Yani rektörlüğün iptal gerekçesini hep birlikte ortadan kaldırdılar.

Rektör Prof. Mustafa Verşan Kök, dün gönderdiği mesajda beni “(televizyonda) siyasetçi gibi konuşmakla” ve sadece öğrencilerin açıklamalarına dayanarak yorum yapmakla suçladı. Prof. Kök'ün mesajını aynen aktarıyorum:

'Öncelikle biz şenlikleri iptal etmedik. Tam aksine biz UGT'li öğrencilerle Devrim Stadı konserleri de dahil her konuda anlaştık. Ancak sonra bu grup LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp bu karardan vazgeçtiler. Tüm alanları istediler. İsteklerinin toplam maliyeti 1 milyonun (TL olsa gerek) üstünde. Traktör bile istediler. Hiçbir zaman yasakçı bir tutumumuz olmadı yönetimce. Bizler sizlerden daha fazla ODTÜ'lüyüz. Mesela ben 35 senedir ODTÜ'deyim. Neyin ne olduğunu herkes kadar bilirim. Bu arada daha önce de şenlik yapılmadı ODTÜ'de.'



'BELEDİYENİN DESTEĞİ BİZİ ŞAŞIRTTI'



Prof. Kök, Alper Taşdelen'e de yanıt veriyordu:



'3 yıldır hiçbir isteğimize olumlu yanıt vermeyen, saldırgan köpekler konusunda bizi yalnız bırakan (ODTÜ'de kimse yollarda dolaşamıyor), çöplerimizi toplamayan Çankaya Belediyesi'nin bu desteğinin de bizi çok şaşırttığını paylaşmak isterim. Şenlik desteğinden (!!!) önce belediye olarak yapmaları gerekenleri yapsa çok mutlu oluruz.'