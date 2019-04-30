MEB onaylı kitapta tepki çeken "darbe" sorusu

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay verdiği Kırmızı Beyaz Yayınevi’ne ait bir kitapta yer aldığını söylediği soruya tepki gösterdi. İYİ Parti’li Aksoy’un tepki gösterdiği soru şöyle:

“Ülkemizin demokrasisine ve barış ortamına yönelik son girişimi akşamı ... 'da yaşandı.

Cümlelerdeki boşluğu hangi ifade ile tamamlarız?

A: 15 Temmuz

B: 30 Ağustos

C: 23 Nisan”

“‘DARBE’ KELİMESİNİ 30 AĞUSTOS VE 23 NİSAN TARİHLERİNİ HANGİ MAKSAT İLE YAN YANA GETİRİLMİŞTİR”

ODA TV'de yar alan habere göre; İYİ Parti’li Aksoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Kırmızı Beyaz Yayınevi MEB onaylı. Çocuklara sorulan tüm sorular onaydan geçmiş olması gerekiyor. ‘Darbe’ kelimesini 30 Ağustos ve 23 Nisan tarihlerini hangi maksat ile yan yana getirilmiştir?”