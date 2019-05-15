Bakan Selçuk’un mektup maliyetinin okullara ödettirilmesine ilişkin Cumhuriyet’in “Fatura armağanı” başlıklı haberinin ardından MEB geri adım attı. Selçuk’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin öğrenci ve velilere gönderdiği mektupların tane başına 50 kuruş olarak hesaplandığı üzerine de vergilerin eklenerek faturaların okullara gönderildiği uygulama tepkiler sonrası rafa kaldırıldı.

‘Dikkate almayın’



Haberimizin ardından hazırlanarak okullara dün gönderilen “Ödeme iptali” başlıklı yeni resmi yazıda, “Daha önce kurumunuzdan talep edilen ödemenin yapılmaması, söz konusu yazının dikkate alınmaması hususunda; gereğinin bilgilerinize arz ve rica ederim” ifadeleri yer aldı.



‘Okullar ticarethane değil’



MEB’in uygulamasına tepki göstererek, daha önce faturaların ödenmemesi için çalışacaklarını vurgulayan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, bakanlığın geri adımının ardından da “Eğitim Sen olarak TÖS’ün TÖB-DER in mirasını taşımanın onurunu yaşıyor, yaşatıyoruz. Öğrencilerimizin laik, kamusal eğitim hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Okullarımız ticarethane, öğrencilerimiz, velilerimiz müşteri değildir. Kamusal eğitim devletin, MEB’ in sorumluluğudur. Hiçbir isim altında öğrencilerimizden, okullarımızdan para toplanmasını kabul etmiyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hakkına, hayallerine, umutlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.