5 yaş oyuna 6 yaş okula

Eğitim sistemindeki her değişiklik çocukları derinden etkiliyor. Okula başlama yaşındaki “ay karmaşası” da bunlardan biri. 1 Temmuz’da adrese kayıt sisteminden çocuklar otomatik olarak 1. sınıfa kaydedilecek ama hangi çocuklar? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mart ayında okula başlama yaşının 2019-2020 öğretim yılından itibaren 69 ay olacağını açıklamıştı ancak kesinleşmedi. Çocuğu 5-6 yaşında olan anne-babalar, “Çocuğum ilkokula ne zaman başlayacak” sorusunun yanıtını bekliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eğitim danışmanı Ali Taştan, “287 sayılı yasa ile okula başlama yaşı olarak 60 ay belirlendi. Oysa yönetmelik ve bağlı genelgelerle yasaya aykırı bir biçimde okula başlama yaşı 66 aya yükseltildi.

Yani kanuna göre 60 aylık çocuklar, yönetmeliğe göre ise 66 aylık çocuklar okula başlayacak” dedi. Bakan Selçuk’un okula başlama yaşını 69 aya yükselteceklerini söylediğini hatırlatan Taştan, “2018-2019 öğretim yılının sonu gelmesine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadı. İlkokula kayıtlar başlamadan kanunda ve yönetmelikte değişiklik yapılarak bu durum geç kalmadan düzeltilmelidir” diye konuştu.

72 ay olmalı

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ilkokula başlama yaşının erkene alınması ile birlikte temel eğitimin bütünselliğinin ortadan kalktığını, çocuklara yönelik programların erken bir dönemde ayrımlaştırılmasının özellikle yoksul ve dezavantajlı grupların eğitim eşitsizliklerini daha da belirgin hale getirdiğini söyledi. İlkokula başlama olgunluğunu kazanmadan başlatılan çocuklarda öğrenme isteğini de ortadan kaldıran sonuçlar ortaya çıktığını vurgulayan Aydoğan şunları söyledi:

“Çocukların ilkokula başlama yaşı 72 ay olarak düzenlenmeli, okul öncesi eğitim devletin kamusal eğitim sorumluluğu gereği tüm çocuklar için ücretsiz ve zorunlu olmalıdır. Yapılan tüm araştırmalar 5 yaş çocuklarının özelliklerinin ilkokul ortamına uygun olmadığını belirtmektedir. Milli Eğitim Bakanı’nın

ilkokula başlama yaşının 4+4+4 düzenlemesi sonrası ilkokula başlama yaşının 60-66 ay şeklinde değiştirilmesinin yanlışlığı defalarca dile getirilmesine rağmen yaş düzenlemesinin hayata geçirilmemesinin anlaşılır hiçbir tarafı yoktur.”

Rakam değil, davranış

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okula başlama yaşının AKP döneminde birkaç kez değiştirildiğine dikkat çekerek, “Bürokratlar masa başında istatistikler üzerinden bu ayları ileri-geri alıyorlar. Oysa yapılması gereken çocukların birtakım davranış ve hareketlerinin okula gitmek için uygun olup olmadığına bakılmasıdır. Okulöncesinde hedefi tutturamadıkları için erken başlatılıyor” dedi.

Eğitimci Doğan Ceylan da 66 aylık çocukların öz bakım becerilerinin zayıf olduğu, fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan yeterince olgunlaşamadıklarını belirterek, birinci sınıfa kayıtta 72 ayın esas alınmasının daha doğru olacağını söyledi.

SORULARLA MEVCUT DURUM

Kaç aylık çocuklar okula başlayacak?

60-66 aylık olan çocuklar velinin talep etmesi halinde okula başlayabilir. 66, 67 ve 68 aylık çocukların okula başlamaları velinin okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile ertelenebilir. 69,70 ve 71 aylık çocukların ise okula başlamaları doktor raporuyla okul müdürlüğüne başvurmalarıyla ertelenebilir.

Kaç aylık çocuklar e-okul sistemde görülüyor?

66 ay ve üzeri olan çocukların kayıtları e-okul sisteminde görülecek. Otomatik olarak e-okul sistemi bu çocukları evlerine en yakın okula kaydını yapar.

Çocuğunun hangi okula kaydının yapıldığını veliler ne zaman görebilir?

Bakanlık net bir tarih vermese de genel olarak okulların kapandığı tarihlerde bu bilgileri e-okul sistemi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.