Zorunlu eğitim fiilen 4 yıla indi

2018-2019 öğretim yılı bugün sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen yaz tatiline başlıyor. Eğitim sendikalarınca hazırlanan değerlendirme raporlarında, bu öğretim yılında da “piyasacı” ve “dini eğitim” merkezli uygulamaların öğrenci, öğretmen, eğitim emekçileri ve velileri derinden etkilediği vurgulandı.

EğitimSen’in hazırladığı “Eğitimin Durumu” raporuna göre, zorunlu eğitim süresinin 12 yıl olmasına rağmen, 2018 yılında ortalama eğitim süresi 8.2 yıl olarak gerçekleşti, 2019 yılı hedefi ise 9.1 yıl olarak belirlendi.

Rapordaki tespitler şöyle:

-15 Temmuz 2016 sonrasında tek bir kadrolu öğretmen ataması yapılmazken, Nisan 2019 itibarıyla MEB bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmen sayısı 83 bin 366, ücretli öğretmen sayısı ise 92 bin.

-2019 LGS verilerine bakıldığında okulların yüzde 56’sının imam hatipler ve meslek liselerinden oluştuğu görülüyor.

-2012-2013 öğretim yılında imam hatip ortaokullarında okuyan toplam öğrenci sayısı 94 bin 467 iken, yaklaşık 8 kat artarak 723 bin 108 oldu. 2018-19 öğretim yılı itibarıyla imam hatip lisesi sayısı bin 607’e, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 504 bin 327’ye çıktı.

Okullaşma oranı düştü

-2018-2019 öğretim yılı boyunca cinsiyetçilik ve cins ayrımcı uygulamaların okullarda etkili şekilde üretilmeye devam ettiği görüldü.

-Eğitim sistemi Diyanet-dini vakıf ve derneklerin kuşatması altında.

Eğitim-İş Sendikası’nın hazırladığı rapora göre, geçen öğretim yılında ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Raporda, “2013-2014 öğretim yılında okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 99.57 iken, 2018’de bu oran yüzde 91.5’e düşmüştür. 2013-2014 öğretim yılında yüzde 99.61 olarak gerçekleşen kız çocuklarının okullaşma oranı ise yüzde 91.7’ye gerilemiştir. Ortaokulda net okullaşma oranı 2017’de yüzde 95.7 iken 2018’de yüzde 94.5’e geriledi” denildi. Ortaöğretim çağındaki çocukların örgün eğitimden koparak açık liseye yönlendiğine dikkat çekilen raporda şu görüşler yer aldı:

“Mesleki açıköğretim lisesi de dahil olmak üzere açıköğretim lisesinde okuyan toplam öğrenci sayısı 1 milyon 586 bin 823’tür. 4+4+4 düzenlemesinin ardından açık lisede okuyan öğrenci sayısı yüzde 60 oranında artmıştır. 699 bin 765 kız öğrenci açıköğretim liselerinde okuyor. Kız öğrenciler 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte örgün eğitim dışına itilmiştir. Ortaya çıkan tablo zorunlu eğitimin fiilen 4 yıla indirildiğinin göstergesidir.”