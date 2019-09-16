Menzil baskısını kırdılar: Velilerin tarikata karşı zaferi!



Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Göktepe, Kaldırım ve Ahiler köylerinden taşımalı eğitim kapsamında, Ertuğrul köyünde bulunan ve bir hayırsever tarafından 1997 yılında yaptırılan Yavuz Gülerce köyüne giden 45 öğrenci, menzil tarikatının merkezi olan Buhara’daki okula baskı yoluyla gönderilmek istendi. Veliler, duruma tepki göstererek, çocuklarını, Buhara’daki okula göndermedi.

AİLELER ‘FETÖ’YÜ HATIRLATTI

Veliler ve öğrenciler, eğitim öğretim yılının ikinci haftasının ilk gününde, yine eski okulları olan Yavuz Gülerce ilkokuluna gittiler. Okul müdürüyle görüşen veliler, “Bir FETÖ belasına bulaştı ülke. FETÖ’ye bulaşanlar iş bulamıyor, toplumdan dışlanıyorlar. Şimdi bizim çocuklarımızda ileride böyle olursa, bunun hesabını kim verecek” dediler.

SADECE ŞEYH VE MÜRİTLERİ YAŞIYOR

Çocuklarının eski okullarına kabul edilene kadar protestolarını devam ettireceklerini, son çare Eskişehir merkeze ya da Konya’nın çeltik ilçesine ikametlerini aldırıp çocuklarını o okullarda okutacaklarını söyleyen veliler, “Buhara’da kimse yaşamıyor. Sadece şehy ve müritleri var. Köy dediğin yerde birçok insan olur, malları olur, toprakları olur. Ama Buhara, tek bir kişinin. Şeyhin müritleri gelip gidiyor sadece. Zaten orası çiftlikti, dışarıdan geldiler çiftliği aldılar ve orayı köy yaptılar. Yolu bile yok oranın. Şimdi biz çocuklarımızı oraya nasıl gönderelim” diyerek endişelerini anlattılar.

VELİLER İSTEDİKLERİNİ ALDI

Bunun üzerine okul müdürü, cep telefonunun hoparlörünü açarak, öğrenci velilerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu’yla görüştürdü. Veliler, bir an önce sorunun çözülmesini ve çocuklarının eski okullarına gönderilmesini istedi. Eyüp Mutlu ise velileri, ilçe milli eğitim müdürlüğüne davet ederek görüşmek istedi. Müdürlük toplantı salonunda yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu, “çocuklarınızı istediğiniz okula göndermekte özgürsünüz” dedi. Veliler bu ifadeye alkışla karşılık verdiler.

ŞİMDİ TEK SORUN ULAŞIM VE YEMEK

Okullarını geri kazanan öğrencilerin şimdi tek sorunu ücretsiz ulaşım ve yemek. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu, çocukların eski okullarına kayıt yaptırdıktan sonra, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesiyle beraber ücretsiz servis ve yemek probleminin de çözüleceğini söyledi.