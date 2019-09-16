‘Kriz’ okul kantini vergilerini anımsattı

Yapılan incelemelerde okul kantinlerinin vergi ödemediğini belirten bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) resmi yazı ile uyardı. Okullardaki iktisadi işletmelerin hızla bilgilendirilmesi ve vergilerini ödemeleri istendi.

İşletmecilerle tek tek uğraşmak istemeyen bakanlık, MEB’den resmi yazı ile vergilerin ödenmesi konusunda kantinlerin uyarılmasını talep etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Okul Kantinleri” başlıklı “acele” yazısında, sürece ilişkin bilgilendirmeler de yer aldı.

Bakan adına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütlü imzalı MEB’e iletilen yazıda, “Bakanlığınıza bağlı (resmi-özel) okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını giderdiği yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi iktisadi işletmelerinin vergi kanunlarının amir hükümleri uyarınca faaliyetlerini yasal çerçevede sürdürmeleri ve vergisel ödevlerini belirtilen yasal süreler içerisinde yerine getirmeleri gerekmektedir” denildi.

Denetimler yapıldığını belirten bakanlık, “Başkanlığımıza intikal eden olaylardan ilgili iktisadi işletmelerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilmiştir” bilgisi paylaşıldı. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın da bütün il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden dönem başında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyarısını ilettiği öğrenildi.