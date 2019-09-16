Fransız bakana ‘Türkçe’ uyarısı: ‘Öğrenciler dini yapılara yönlendiriliyor’

Fransa’da 2019-2020 öğretim yılında yürürlüğe giren lise reformu ile Türkçenin “yok olma sürecine girdiğini” belirten Fransa’daki Türkçe öğretmenleri, Fransız Eğitim Bakanı’na bir mektup gönderdi. Mektupta, “Fransız Eğitim Bakanlığı, Türkçe derslerini elemekle, Türkçe öğrenmek isteyen öğrencileri Fransız Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde olmayan dini eğilimli özel kurum ve yapılara yönlendirmektedir” uyarısında bulunuldu.

Fransa’daki okullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri tarafından Fransız Eğitim Bakanı’na yazılan mektupta Fransa’daki liselerde öğrencilerin iki yabancı dili zorunlu, üçüncüsünü ise seçmeli ders olarak aldığı anımsatıldı. Mektupta, zorunlu olan birinci ve ikinci yabancı dillerin okul idareleri tarafından seçildiği, bu dillerin çoğunlukla İngilizce, Almanca ve İspanyolca olduğu, çoğunlukla Türkçe’nin “zorunlu yabancı dil” olarak önerilmediği kaydedildi. Mektupta, “Lise birde Türkçeyi zorunlu kategoride olarak alma olanağı olamayan öğrenci sonradan Türkçeyi seçemeyecektir, kısaca Türkçe liselerden elenmiş olacaktır” denildi.