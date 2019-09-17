BM’ye en güzel yanıt

KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yapılan Üniversite Etki Sıralaması’nda, 101-200 bandında yer aldı. Liste; barış, adalet gibi kriterlerle, üniversitelerin hukuk ve uluslararası ilişkiler konusundaki araştırmaları ve akademik özgürlük politikaları ölçülerek belirleniyor. Üniversite rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, “Kıbrıs Türk toplumu sürekli dünyadan dışlanıyor, barışın olmadığı söyleniyor. Bu başarıyla, fikirlerimizi dikkate almayan Birleşmiş Milletler’e çok güzel bir yanıt vermiş oluyoruz” dedi.

Tayvan ilk sırada

66 ülkeden yaklaşık 270 üniversitenin bulunduğu listenin ilk sırasında Tayvan’dan Ulusal Tayvan Üniversitesi, ikinci sırada Rusya’dan Rostov Ekonomi Devlet Üniversitesi, üçüncü sırada da İngiltere’den Soas Londra Üniversitesi yer alıyor.

Üniversitenin sıralamadaki yerini değerlendiren rektör Prof. Dr. Necdet Osam, KKTC’nin dünyada tanınmadığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“KKTC dünyada yoktur, ama biz THE’nin uluslararası kampus, adalet ve barış bağlamında dünyada ilk 101-200 bandına yerleştik. Bunu söylerken büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu yükseliş çok önemli. Bunda, uluslararası etkileşimiz, akreditasyonlarımız, mezunlarımızın üniversite hakkında yaptığı yorumlar ve üniversitede olay olmaması son derece büyük önem arz ediyor. Bunlara büyük etki eden bir de şudur: Bizim üniversitemizde hem cami hem kilise var. 108 farklı kültür bir arada savaşmadan, birbirini anlamaya çalışarak ilerlemeye çalışıyor. Bu benim açımdan çok büyük önem arz eder. Neden? Kıbrıs Türk toplumu sürekli dünyadan dışlanıyor, barışın olmadığı söyleniyor. Barış vardır, anlaşma yoktur. Bu fikirleri dikkate almayan Birleşmiş Milletler’e çok güzel bir yanıt vermiş oluyoruz. Biz vermiyoruz bu yanıtı, yaptığımız uygulamalar dillendiriliyor özel ve son derece güvenilir kaynaklar tarafından.”

‘Asla izin vermeyiz’

Üniversite kampusunda 2016 yılında birer cami ve kilise açıldığını anlatan Prof. Osam, “Kimsenin üzerinde bir baskı yoktur. Asla da buna izin vermeyiz. Son 3 yıldır üniversite bu tolerans kültürünü özümsemiştir. Üniversitemiz, akademik özgürlük, düşünce özgürlüğü ve barış bağlamında yol almaya devam edecektir” diye konuştu.