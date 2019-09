MEB yine geç kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlangıcında yeni talimatları bütün il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletti.

Bakanlık, okul yönetimlerini kayıt döneminde bağış adı altında zorunlu ücretlerin alınması uyarısının ardından diğer uygulamalar için uyardı. Öğrencilerin eğitim erişimlerini engelleyecek her türlü işlemden uzak durulması talep edildi. Bu işlemler ise velilere maddi zorluk yaratabilecek kaynak kitap alımı, okulların servis anlaşmaları olarak işaret edildi. Kıyafet alımında velilerin seçili bir mağazaya yönlendirilmelerine karşı çıkan bakanlık, “Velilere maddi manevi külfet getirecek her türlü uygulamadan kaçınılması, okul-aile birliğinin kıyafet ile ilgili kararı bulunsa bile ancak kıyafetin rengini belirlemeye yönelik olabileceği, ayrıca seçilecek kıyafetin her mağazada bulunabilecek türde olmasına dikkat edilmesi” talimatı okul yönetimlerine iletildi. Aksi takdirde okul idareleri ile ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı da belirtildi.

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bakanlık, öğrencilerin okullardaki güvenliğine ilişkin ek adımlar attı. Bu kapsamda okul yönetimlerine, “ders saatleri içerisinde öğrencilerin okul dışına çıkarılmasına izin verilmemesi, dışarıdan gelen kişilerin kontrol edilmesi, veli muvafakatı alınmadan öğle tatillerinde de okul dışına çıkışlarına izin verilmemesi” talimatı verildi. İl Emniyet müdürlükleri ile işbirliği yapılmasını isteyen bakanlık, okul içinde ve çevresinde öğrencilerin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınarak gerekli denetimlerin de hassasiyetle yapılmasını istedi.

'MEB'İ TAKİP EDİN'

Öğretmen ve okul idarecilerini her yıl kişisel sosyal medya kullanımı konusunda uyaran bakanlık, bu yıl yeni bir uygulamaya geçiş yapılacağını duyurdu. MEB, okulların “kendilerini sosyal medyada ifade etmeleri, başarılarının paylaşılması” amacıyla tüm okulların kurumsal Instagram ve Twitter hesabı açması talimatı verdi. Bu hesaplardan da okulların kayda değer başarılarını paylaşması ve bakanlığa ait “meb-ailesi2023” Instagram ve “meb_ailesi2023” Twitter hesaplarının takip edilmesini istedi.