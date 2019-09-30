MEB fetih peşinde: Çanakkale var, Atatürk yok

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği programda, Nobel ödülü sahibi Aziz Sancar’dan 18 Mart Şehitler Haftasına, türkü, masal ve hikâyelerden milli bayramlar ve iftar sofralarına uzanan etkinliklerin yıl boyunca devam etmesi planlandı. 18 Mart Şehitler Haftası’nda MEB, öğrencilere hoşaf ve ekmekten oluşan “Çanakkale menüsü” dağıtmayı hatırladı ama etkinlik içeriğinde Mustafa Kemal Atatürk’ü “yine” unuttu.

EŞZAMANLI YAPILACAK

MEB’in etkinlik planının gerekçesi “öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaları, kendilerini aile ortamında hissetmeleri, moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması ve temel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmeleri” olarak açıklandı.

Bütün il ve ilçelere resmi yazı ile çalışmayı duyuran MEB, planlanan etkinliklerin belirlenen gün ve saatte tüm pansiyonlarda eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesini istedi.

MEB’in “etkinlik gününde genel müdürlüğümüz tarafından belirlenen tema/değer dışında bir konu işlenmeyecek, etkinlikler yönetmelik hükümlerine uygun olacak ve bu dayanaklara aykırı olabilecek hiçbir söylem ve tutuma yer verilmeyecektir” talimatı dikkat çekti.

DEĞERLERDE ATATÜRK YOK

Program kapsamında eylül ayında “Pansiyon Uyum Etkinlikleri”, ekim ayında “Bilime ve Sanata Yön Verenler/Aziz Sancar: Ahde Vefa”, kasım ayında “İyi ki Varsın Öğretmenim”, aralık ayında “En Uzun Gece/En Uzun Masal”, Şubat ayında “Hikâyeleriyle Türkülerimiz”, Mart ayında “Vatan Sağ Olsun”, Nisan ayında “Milli Bayramlarımız”, mayıs ayında da “Bereketli Sofralar” başlığı ile iftar programları düzenlenmesi istendi.

MEB’in etkinlik programında ayrıca Aziz Sancar’ın ağzından yazılmış bir de canlandırma metni yer aldı. “Bilime ve sanata yön verenler” başlıklı metinde Sancar’ın yanı sıra Nizamülmülk, Cemil Meriç, Halil İnalcık, Koca Yusuf, Neşet Ertaş gibi isimlerin hayat hikâyelerine de yer verildi.