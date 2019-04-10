Türkiye mart ayında en çok doları konuştu

Ekonomi Gazetecileri Derneği için yapılan araştırmaya göre mart ayında ekonomi dünyasında en çok konuşulan başlıklar belirlendi. Rapora göre 221 bin 981 haberde ele alınan dolar kuru, mart ayında en çok gündeme gelen ekonomi konusu oldu. İstihdam ve ihracat ise listenin üst sıralarında yer alan diğer ana başlıklar. Söz konusu ayda ihracat konusu ekonomi gündeminde 113 bin 873 haberle yer aldı.

Karar'da yer alan habere göre, yerel seçimler öncesinde siyasilerin seçim vaatleri arasında da sıkça kendine yer bulan istihdam konusu da 139 bin 685 haberle en üst sıralarda yer aldı.

İşte mart ayında öne çıkan ekonomi konu başlıkları ve haber sayıları:

1 - Dolar kuru - 221.981



2- İstihdam - 139.685



3- İhracat - 113.873



4- Vergi - 100.980



5- Büyüme - 54.779



6 - Faiz - 53.390



7- İşsizlik - 52.926



8- Enflasyon - 45.699



9- İthalat - 42.335



10- T.C. Merkez Bankası - 35.937



11- Borsa İstanbul - 33.861



12- Altın - 25.765



13- Asgari ücret - 18.936



14- Türk Lirası - 15.996



15- Fed - 15.818



16- ÖTV - 9583



17- IMF - 9218



18- Dünya Bankası - 4679



19- Fitch - 2503



20- BES - 1988



21- KGF - 1255