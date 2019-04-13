Yüksek kur seviyeleri ve ekonomik sıkıntılar turizm sektöründe farklı talepler yarattı

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, 2018’in zor bir yıl olarak geride kaldığını, fiyatlar ve dövizin artmasının tur şirketlerini zorladığını ancak en çok belirsizlik süreçlerinin etkili olduğunu söyledi.



Yüzde 15-16 azaldı



“2016’dan bu yana her yılın başına zor kelimesini ekledik” vurgusu yapan Onaran, şöyle devam etti:

“Gelen taleplerden anladığım kadarıyla umarım ‘2019 zor bir yıldı’ demeyeceğiz. 2018’de bir seçim yaşadık, belirsiz ortamdı ve talepler birden yavaşladı. Geçen yıl kişi sayısında yüzde 15-16’lık azalma oldu. İkinci dönemdeki döviz rakamları bu gerilemeye neden oldu” dedi. Onaran, geçen yıl 100 bin kişiyi tatile götürdüklerini ve 250 milyon TL’lik ciroya ulaştıkları açıkladı. Bu yılki hedef 300 milyon liranın üstüne çıkmak.



Yüksek kur seviyeleri ve ekonomik sıkıntıların sektörde farklı talepler yarattığını kaydeden Onaran, yurtdışı turlarında ortalama geceleme sayısının 5.5 güne düştüğünü belirtti.



Bu rakamın daha da aşağı düşme riskinin olduğunu, tur şirketlerinin de uygun fiyatlı tur için gün sayısını kısaltabildiklerini belirten Prontotour Başkanı Onaran, “Ekonomik kriz derinleştiğinde satış yapabildiğimiz tatil süresi 60 güne düşebiliyor. Eğer Türkiye’de 90 günün üzerinde satış yapabiliyorsak belirsizliklerin ve oynaklığın azaldığı bir ekonomiye geçmiş oluyor ülkemiz” dedi.



Deniz için yurtdışı



Son dönemde Türkiye’de iç turizm kapasitelerinde düşüş yaşandığını ve deniz tatili için yurtdışı alternatifler oluşturduklarını dile getiren Ali Onaran, “Bunu kitle turizmi olarak yapmayı hedefliyoruz. Yarım pansiyon 6 günlük bir tatili 3000 TL’ye İtalya’da yapabiliyorsunuz. Yeni ürünlerimizi TL olarak yapabilmek yeniliklerimizden. Bir fırsat gördük burada” diye konuştu.

Samsun için 100. yıl turu Prontotour, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle, mayıs ayında ‘Yüzüncü Yıl Kurtuluş Yolu’ turu düzenliyor.



17-19 Mayıs tarihleri arasında,1 gece 2 gün olarak gerçekleşecek tur, Amasya, Samsun ve Ankara şehirlerini kapsıyor. Otobüs ve uçaklı olarak iki seçenek sunulan tur kapsamında, İlk Adım Anıtı, Bandırma vapuru, Gazi Müzesi, Havza Atatürk Evi, Amasya Kongre Binası, Tarihi Yalıboyu Evleri ve Anıtkabir de ziyaret edilecek noktalar.

Kültür gezileri öne çıkacak

Tatile çıkan kişi sayısını artırmayı hedeflediklerini ve yılı 2018’in yaklaşık yüzde 20 üzerinde tamamlamayı planladıklarını kaydeden Onaran, özellikle kültür turlarına ağırlık verdiklerini dile getirdi. “Bu yıl ciddi bir kültür turizmi atağı yapıyoruz, ciddi bir atağımız var. Ciromuzun yüzde 5’ini kültür turları oluşturuyordu. Hedefimiz bunu yüzde 15’e çıkarmak” diye konuşan Onaran, burada tur sayısını artırdıklarını anlattı.