Bakan Albayrak: İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı

ABD'de Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA KALACAK"

"Zor bir dönemi minimum hasarla atlattık" diyen, en kötü dönemin geride kaldığını iddia eden Albayrak, yıl sonu enflasyonunun, yüzde 15,9 oranındaki hedefin altında kalacağını belirtti.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ PİYASA TARAFINDAN SATIN ALINDI"

Albayrak, görüşmelerinde İstanbul seçimleriyle ilgili sorularla karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik sorular karşısında, resmi görüşmelerde konunun gündeme gelmediğini belirtti. Bazı yatırımcıların bu konuda sorular sorduğunu anlatan Albayrak, "İstanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı“ dedi.

"SEÇİMİN TEKRARI YATIRIMLAR İÇİN FARK YARATMAZ"

Albayrak, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna, "Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz" yanıtını verdi.

İstanbul seçimleriyle ilgili spekülatif yorumlar olduğunu söyleyen Albayrak, "Kaybederse vermeyecek deniyor. Ankara'yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor. Vermediler mi" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATI

Albayrak, yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da şunları söyledi: "Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak."